Na zavolání po jednom vstupují do dveří, za nimiž pracují čtyři ženy v ochranných oblecích. Dobrovolnice, díky nimž se místní a lidé z okolí nemusí plahočit nechat se antigenně otestovat do okresního nebo krajského města. A skoro se zdá, že se sem někteří návštěvníci i těší. Partu žen v ochranných oblecích si totiž moc pochvalují.

„Chodím sem na test pravidelně každou středu,“ svěřil se osmatřicetiletý Pavel Koschant z Mostek, který pracuje v kasinu v Dolním Dvořišti. „A jsem tady maximálně spokojený. Dneska jsem tu už popáté. Je parádní, že je možnost nechat se otestovat tady v Kaplici. Je tu milý personál, maximální spokojenost. Sestřičky jsou strašně šikovné. Ty odběry jsou úplně v pohodě.“ Pavel Koschant se covidu zatím vyhnul. „Musím to zaklepat. Rodiče jsou také v pořádku, otec byl na očkování před čtrnácti dny, dneska jsem vezl naočkovat maminku. Snažíme se dávat si pozor a s nikým se nestýkat.“

„Pochválit je třeba zejména ženy, které se po odběrech ještě věnují administraci,“ zahlaholila od stolu a počítače Vanda Kárová z Kaplice a současně zastupitelka. „Protože ta administrativa kolem toho je strašně složitá. My tady s kolegyní například pak udělané odběry evidujeme do systému, což zadáváme zhruba další dvě hodiny. A po nás to ještě chudáci ženské v nemocnici rozhazují na jednotlivé zdravotní pojišťovny. S tím je strašlivá práce, fakt tak hrozná práce, že si zaslouží veliké poděkování,“ upozorňuje.

V Kaplici vytvořilo vedení města testovací místo původně především pro pendlery, aby jim usnadnilo získat potřebný certifikát, který jim pro cestu do práce potvrzuje, že jsou covid negativní. Nyní ale testovací místo funguje pro všechny, kdo to potřebují. V neděli dopoledne na poliklinice antigenní testy provádějí vojáci armády, v týdnu – v úterý a ve středu odpoledne – pracovnice města. „Takže se tu jede v neděli, pro veřejnost i ve středu a zvlášť testujeme lidi z úřadu města, úřadu práce, technických služeb - ty děláme v úterý dopoledne,“ popisovala Vanda Kárová. „Když vezmu v potaz i vojáky, tak odbavíme za ty tři dny zhruba více než 400 lidí. Jsme tady stále ve stejném složení, jedna parta jedeme pořád dokola.“

Ve dveřích se objevil starosta Kaplice. „Byl jsem se tu podívat, protože někdy také nahlášení lidé nepřijdou,“ poděli se o zkušenosti s průběhem testování Pavel Talíř. „Přihlásí se do rezervačního systému nemocnice a v průměru patnáct ze stovky jich nepřijde. Tím však zbytečně blokují místa pro ostatní, kteří by rádi přišli, ale do systému už se nedostali.“

Testování v Kaplici nevyužívají pouze místní. „Jezdí sem i lidé třeba z Trhových Svinů, z Boršova, od Tábora, Soběnova a hodně z Krumlova,“ přitakala Vanda Kárová.

„Děláme to proto, abychom pomohli nemocnici, ale hlavně tady lidem ve městě, pendlerům i některým firmám,“ doplnil starosta. „Pracovníci městského úřadu sem chodí na testy jednou týdně. Testujeme nejenom všechny naše zaměstnance, ale i brigádníky a osoby, které mají s námi nějakou smlouvu o práci. Ženy, které provádějí odběry, jsou zkušené zdravotní sestry v důchodu, celé to testování zajišťujeme vlastními silami kromě neděle, kdy to dělají vojáci, jež zajistila nemocnice.“

Na lavici se posadil mladík a čekal na výsledek. „Možná budu pracovat v Rakousku, takže test potřebuji,“ říkal. „Na testování jsem poprvé. Předtím jsem to zatím řešit nemusel. Ovšem přijde mi to celé trochu zbytečné. Je to zbytečná komplikace,“ míní.

K odchodu se měl třiašedesátiletý Milan Janda z Kaplice: „Já jsem tu už počtvrté, ne-li popáté. Výsledky testu potřebuju mít pro zaměstnavatele, pracuji jako ostraha v Penny, takže každých sedm dní musíme mít pravidelné testy. Jsem strašně rád a nadmíru spokojený, že je to tady v Kaplici. Tým je velice ochotný, jsou to příjemné, upřímné ženské, milé a spolehlivé.“