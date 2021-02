Fronta ale postupovala plynule kupředu. K jejímu absolvování stačilo v tu chvíli přes půl hodiny. Neopakovaly se tedy fronty z minulých dnů, kdy se čekalo i několik hodin. Parkoviště na německé straně hraničního přechodu však bylo zaplněné. Zatímco silnicí směřující do Německa jen občas projelo nějaké auto.

"Přijel jsem z Prachatic," zmínil jeden z čekajících mužů a dodal, že míří do malé obce za Freyungem. "Šéf chtěl, abych přijel už v týdnu, ale to jsem nemohl. Chtěl jsem si nechat udělat test včera v prachatické nemocnici. Ale měli by termín až 2. února. Tak si nechám udělat test tady," doplnil jeden z pendlerů.

Do fronty za ním se vzápětí zařadila skupina pěti mužů z Českého Krumlova. V rukou už měli připravené průsvitné desky s papíry, na nichž nechyběla první razítka. "Jezdíme do Německa každý den, potřebujeme teď aktuální test," poznamenal jeden pendler z pětice.

Povinné testy jsou zatím zavedené na hranicích České republiky a Německa. Uvažovalo o nich i Rakousko, ale nakonec od jejich zavedení zatím upustilo. Z Horní Stropnice jezdí už roky do rakouského Bad Leonfeldenu denně do stavební firmy klempíř Josef Holej. Teď sice aktuálně do Rakouska nejezdí, ale situaci kolem možného zavedení testů i pro rakouské pendlery pozorně sleduje. "Myslím si, že by to byla komplikace," říká jednoznačně k případnému zavedení nového bezpečnostního opatření Josef Holej.

"Zrovna jsme se o tom bavili s kamarádem. Zajímal se o termín a první našel někdy na 2. února. asi v nemocnici. Tak říkal, že by musel stát kvůli testu ve frontě na hranici," dodal pro Deník Josef Holej. Sám přitom při minulém uzavření hranic patřil k těm, kteří díky tomu, že pracovali v "nezbytné infrastruktuře" žádné testy ani potvrzení o bezinfekčnosti nepotřebovali. Výjimku pro něj i kolegy zajistila firma, protože pracují třeba i na opravách nemocnic.