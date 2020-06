A když potom musíte zaučené a vyučené zaměstnance nahrazovat kýmkoliv, kdo se namane a nemá k dílu žádný vztah, to těžko šlape pekárna tak, jak má a na plný plyn.

Do pekárny v Plané jsem se podívala poprvé, a bohužel naposledy, až teď, když ji Jednota vyklízela. Při posledních krocích ji vyprovázeli její dlouholetí vedoucí, mistr František Hrdlička a mistrová Dáša Veselá.

Paní Dáša ale moc veselá nebyla. Ba chvílemi nedokázala skrýt své dojetí. „Měla jsem tu práci ráda. Celých těch 25 let, co jsem ji řídila, jsem za ni bojovala.“ Rozporuplné pocity má i František Hrdlička, který tam působil 28 let.

Jaké to je, dobře víte i vy, věrní dlouholetí zaměstnanci zaniklé hornoplánské mlékárny, obřích loučovických papíren, krumlovské Jitony a dalších podniků, kde jste strávili většinu svého života. Podělte se o to, jaké to bylo, jaké na to máte vzpomínky, nebo byste na své celoživotní zaměstnání raději zapomněli?

