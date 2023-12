Tip na výlet: Brejlovec vás vezme na Silvestra do Holubova a Zlaté Koruny

Lukáš Kubát Čtenář reportér

Poslední den letošního roku máte možnost vydat se na jedinečný výlet zvláštním rychlíkem Kleť, a to z Českých Budějovic do Holubova nebo do Zlaté Koruny. V čele rychlíku bude legendární motorová lokomotiva řady 754 Brejlovec v dobovém nátěru.

Legendární motorová lokomotiva řady 754 Brejlovec v dobovém nátěru. | Foto: Tobiáš Stross