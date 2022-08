Slavnosti dřeva ve Volarech

EurojackZdroj: archiv soutěže

Nenechte si ujít Volarské slavnosti dřeva. Na 28. ročníku, který připadá na sobotu 20. a neděli 21. srpna vás čeká spousta zábavy. V sobotu od 9 h slavnosti na náměstí zahájí Anna Julie Slováčková. Až do 18 h tam budou na lidovém trhu představována stará řemesla. Od 10 h můžete přihlížet dřevorubecké soutěži Euro Jack. Ve 12 h si poslechnete koncert V–Bandu, o hodinu později vystoupí romský taneční soubor Roma Star. Koncerty trvají až do večerních hodin a o půlnoci vás čeká půlnoční překvapení. Zajít můžete i na tržnici na vystoupení Netolické pětky či Malé dechové hudby Doubravanka. V muzeu od 10 do 14 h můžete přihlížet volarskému pečení, uvidíte divadlo spojené s dílničkami Pruhované panenky: Červená Karkulka, nebo divadlo téhož souboru Kuchyňská skříň. V přízemí radnice se bude konat zahrádkářská výstava, děti čekají vodní atrakce, malování na obličej, nebo dům hrůzy, a to vše u autobusového nádraží. U Domu služeb najdou kolotoč. V neděli od 9 h se koná mše svatá, vyrazit můžete na náměstí do 14 h na lidový trh. Od 10 h hraje Parkán. Ve 13.30 h se účastníci pokusí o překonání rekordu pochodu v dřevácích. Program najdete také v muzeu, v přízemí radnice, u Domu služeb či u autobusového nádraží.