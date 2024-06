Frymburské slavnosti, letecko-modelářský den, koncerty u Vltavy, Noc kostelů v Zlaté Koruně… Podívejte se, kam o víkendu vyrazit na Krumlovsku.

Koncert v bistru Náplavka v Českém Krumlově. | Foto: Se svolením pořadatele

Himalájská koruna na hoře Kleť | charitativní akce

Kdy: Víkend

Kde: Červený dvůr

Vstupné: Minimální registrační poplatek činí 200 Kč dospělá osoba, děti a mládež do 18 let pak 50 Kč, rodiny (2 dospělé osoby + max. 4 děti) 300 Kč.

Proč přijít: Charitativní projekt Chodíme pro ty, co chodit nemohou. Vyrazte pro dobrou věc na Kleť! Himalájská koruna je charitativní výzva, není to závod. Veškeré registrace jdou celou částkou jako dar pro osobní asistenci poskytovanou společností ICOS Český Krumlov o. p. s..

Výzva 2024: Vystoupit na třináctou nejvyšší osmitisícovku Gašerbrum II. (8035 m n. m.) = tzn. překonat převýšení 8035 výškových metrů = absolvování 120 kilometrů. Trasa: Z Červeného Dvora přes Kleť na parkoviště v Krasetíně (dolní stanice lanovky) a zpět = 12 km. Příspět a více se dozvědět můžete ZDE.

Program frymburských slavnostíZdroj: Se svolením pořadatele

Noc kostelů ve Zlaté Koruně

Kdy: Pátek od 18 do 21 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: Varhanní koncert a prohlídky v unikátní noční atmosféře. Program: 18 hodin - varhanní koncert pod vedením Karla Haymanna, po ukončení koncertu kolem 19. hodiny bude následovat speciální komentovaná prohlídka kostela pod vedením místního dlouholetého průvodce Jana Boučka, po 20. hodině si budete moci prohlédnout místní betlém a sakristii nebo vystoupat do horních prostor k varhanám a zvonům. ve 21 hodin bude program ukončen duchovním slovem.

Setkání s Musicou Vivou

Kdy: Sobota od 16 hodin a od 19 hodin

Kde: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Zadní Zvonkové, od 19 h kostel sv. Markéty v Horní Plané

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: Koncert k 20 letům založení sboru. Vystoupí smíšené pěvecké sbory Musica Viva (Horní Planá) a Perchta (Český Krumlov), členové Krumlovského komorního orchestru a další.

Letecko-modelářský den

Kdy: Sobota od 13 hodin

Kde: Louka Maňávka, cca 3 km za Horní Planou

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Letecko modelářský klub Horní Planá Vás srdečně zve na tradiční přehlídku letadlových modelů, větroňů, vrtulníků a rádiem řízených letadel.Speciální hosté: Veteran Army Vehicles club z Českých Budějovic.Co vás čeká: Přehlídka cca 10 vozidel americké armády z konce II. světové války s obsluhou. Spanilá jízda, během které bude možnost svezení těmito historickými stroji. Přijďte se podívat na úchvatné letecké modely a užijte si atmosféru minulých dob s vojenskými vozidly. Občerstvení na místě zajištěno.

Mustang Bluesride | koncert na Náplavce

Kdy: Pátek od 19 hodin

Kde: Bistro Náplavka, Český Krumlov

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Vydejte se v pátek na Náplavku, vystoupí zde kapela Mustang Bluesride. Čeká vás rock´n´rollová a bluesová show v podání ostřílených jihočeských muzikantů. Jádro sestavy Mustang Bluesride tvoří hráči z kultovní hardrockové kapely In Memory. Formace má v programu The Doors, Boba Dylana, Cream, Jimiho Hendrixe, ale i nejslavnější rock´n´rollové pecky.

Larva | koncert na Náplavce

Kdy: Sobota od 19 hodin

Kde: Bistro Náplavka, Český Krumlov

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Českobudějovická kapela vás přijede na Náplavku potěšit a pobavit již podruhé - a jestli se jim to povede alespoň z poloviny tak jako loni - tak věřte, že to bude skutečný zážitek! Kapela plná energie a vášně se pyšní dvěma drahokamy - zpěvačkou s hlasem, který vábí více než bájné Sirény, a bubenicí, která se snad učila od Ringo Starra!