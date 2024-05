Frymburská šlapka | dětský cyklistický závod

Frymburská šlapka.Zdroj: Se svolením pořadatele

Kdy: Neděle od 8.30 do 13 h

Kde: areál veřejné pláže a školní hřiště Frymburk

Za kolik: 50 Kč startovné

Proč přijít: Sportovní klub Atletiko Frymburk vás zve na 4. ročník dětských závodů na horských kolech Frymburská šlapka. Účastnit se mohou děti do 15 let včetně, nejmenší děti závodí na odrážedlech, ostatní děti na horských kolech. Startovné je 50 Kč, v ceně památeční číslo, nápoj a drobný dárek. Prezentace: 8:30 – 9:50, start závodu: start závodů od 10:00 (nejprve odrážedla, poté horská kola). Účast na závodech je možná pouze s cyklistickou helmou.

