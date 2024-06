Nadcházející víkend na Krumlovsku si užije snad každý. V Horní Plané si milovníci historie užijí promítání o staré Šumavě, v Pivovarské je ICOSí slavnost, 20 let oslaví psí útulek, rockeři mohou vyrazit na Biker´s fest, otáčko hraje Rozum a cit, v Černé je Old School Windsurfing Cup, ve Větřní na plovárně divadlo a na Chvalšinské je Letňák v kině

Promítání Seidelova Šumava v letním kině v Horní Plané

Kdy: Pátek 14. června, od 21 hodin

Kde: Letní kino Horní Planá

Vstupné: 100 Kč

Proč přijít: Promítání dobových snímků ze staré Šumavy a krátkých filmů z Fotoateliéru Seidel, povídání o časech, kdy krásy Šumavy objevovali fotografové a literáti, turisté a místní. Šumavou vás provedou Zdena Mrázková a Petr Hudičák z Musea Fotoateliér Seidel a Jindřich Špinar z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. V rámci akce bude možné navštívit kapli Panny Marie Bolestné od 23 h do půlnoci.

Oslava 20 let krumlovského psího útulku

Kdy: Sobota 15. června od 13 do 18 h

Kde: Psí útulek, Kaplická ul., Český Krumlov

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Oslava dvaceti let od otevření útulku, na programu od 13.30 ukázka PČR – kynologové, v 15 a v 17 h králičí hop, v 16 a v 17.30 Dogfrisbee

Old School Windsurfing Cup na Windy Pointu

Kdy: Sobota 15. června od 14 hodin

Kde: Pláž Windy Point, Černá v Pošumaví

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: 4. Setkání příznivců oplachtěných prken, bývalých i současných závodníků, pamětníků i zájemců o retro na pláži Windy Point s podporou Windsurfing musea. Symbolický dálkový závod, skvělá retro atmosféra na karibské pláži ve společnosti průkopníků tohoto sportu, v rámci akce bude i after party - koncert Submarine DEffect.

Krajská soutěž v požárním sportu

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Hasičská stanice, atletický stadion

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Profesionální i dobrovolní hasiči se utkají v krajské soutěži. V pátek od 8.30 bude výstup do 4. podlaží cvičné věže, poté na stadionu běh na 100 m, štafeta na 4 x 100 metrů s překážkami a požární útok. Kdo z jihočeských hasičů ovládá požární sport nejlépe? Přijďte se podívat.

Dětské odpoledne aneb ICOSí slavnost

Kdy: Sobota od 14 do 18 hodin

Kde: Pivovarská zahrada

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: V sobotu 15. června se bude konat již 7. ročník ICOSÍCH SLAVNOSTÍ. V Pivovarské zahradě proběhne od 14 hodin dětské odpoledne plné zábavy, soutěží, her. 14-17 h: soutěžní stanoviště o drobné odměny, malování na obličej, zábavné tvoření, stanoviště siláků Ivan & 12am, hasiči, stánek Českého červeného kříže, stánek Vzdělávacího centra Alfa, nafukovací atrakce, 17-17:45 pohádka Pinocchio - loutkové divadlo Víti Marčíka ml.

Divadelní představení: Generálka císaře Napoleona

Kdy: Sobota od 20.30

Kde: Plovárna Větřní

Proč přijít: Divadelní společnost Vltavan (Týn nad Vltavou) uvede Divadelní představení: Generálka císaře Napoleona

Letňák v kině

Kdy: Pátek od 14.30 a sobota od 17 h

Kde: Letní kino na Chvalšinské, Český Krumlov

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: 9. ročník multižánrového festivalu Letňák v kině aneb dva dny plné hudby a zábavy. Jako každý rok je připraveno mnoho výborné muziky a zábavného programu, dobrého jídla a pití v malebných kulisách historického města Český Krumlov. Je připraven i bohatý doprovodný program: věštírna, merch, barber, výstavy, stánek s knížkami, sekáč, chillout. … a skvělé drinky, pivo, limo, občerstvení.

Biker´s Fest

Kdy: Od pátku do neděle

Kde: Dubík

Vstupné: 666 Kč

Proč přijít: Festival pro všechny příznivce burácejících strojů, metalové hudby, dobrého jídla a pití