I o posledním dubnovém víkendu – a těsně před ním – se toho na Krumlovsku děje spousta zajímavého. Konají se první Krumlovské pivní slavnosti, své umění předvedou malí recitátoři, v synagoze je vernisáž a užít si můžete i setkání s indiánem. Sezónu zahajuje Království lesa na Lipně. Podívejte se i na víkendový program kina Luna.

Pivní slavnosti se na nádvoří Portu 1560 v Českém Krumlově jsou v pátek a v sobotu 26. a 27. dubna. | Foto: Port 1560

Krumlovské pivní slavnosti v Portu 1560

Kdy: Pátek a sobota

Kde: Nádvoří krumlovského pivovaru

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Návštěvníci se mohou těšit nejen na kompletní nabídku piv pivovaru Krumlov, grilované speciality a další lahůdky z Pivovarské restaurace, ale také na hudební program v režii kapel Corso Beat, dechovky Bohdalky, skupiny Bryce and his Bohemians a rockových UDG. Podrobný program najdete ZDE.

Setkání s indiánem

Kdy: Pátek 26. dubna od 17 do 18 hodin

Kde: Horní 155, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Akce pro malé i velké, to je setkání s indiánem v krumlovské městské knihovně. Na setkání s indiánem Jiřím Chládkem jsou zváni všichni zájemci o život indiánů. Dozvíte se mnoho zajímavého a uvidíte spoustu předmětů spjatých s indiánskou kulturou. Můžete si vyzkoušet i střelbu z luku!

Kino Luna: Rivalové se Zendayou, česká komedie Sladký život nebo dvojka Gumpa

Kdy: Pátek, sobota a neděle

Kde: Kino Luna, Špičák 134 Český Krumlov

Vstupné: 150 Kč

Zdroj: Youtube

V pátek kino od 19.30 raje film Rivalové - Challengers (Ve filmu Rivalové od vizionářského režiséra Luca Guadagnina hraje Zendaya roli Tashi Duncanové, bývalé tenisové šampionky, která se stala trenérkou, jež se neštítí své hry na kurtu ani mimo něj.).

V sobotu jsou na programu čtyři filmy: Fantastická parta (Fantastický animovaný příběh o odvaze, představivosti a bezpodmínečném přátelství od tvůrců Ferdinanda a Rio 2.), Gump - jsme dvojka (Nová Gumpova cesta začne přesně tam, kde ta předchozí skončila. Se svým milovaným Béďou Kozím Bobkem projde hlavní zvířecí hrdina příběhem, který už jim dávno předtím napsaly hvězdy. A zatímco Gumpův první příběh byl smutnější, v jeho volném pokračování s názvem Gump – jsme dvojka se diváci mohou těšit na spoustu vtipných zvířecích scén.), Boy Kills World (15+. Strhující akční řežba plná krve, vyhřezlých střev, usekaných končetin a samozřejmě patřičné dávky zábavy a ironie. Na cestu za pomstou se jako nezastavitelný nástroj smrti nedaleké dystopické budoucnosti vydá nastupující hvězda Bill Skarsgård.) a romantická komedie Sladký život (Vladimír Polívka, Petra Hřebíčková, Jan Cina, Vojtěch Kotek, Hynek Čermák, Zlata Adamovská, Tereza Kostková.).

V neděli ve 13.30 pro rodiny Luna hraje animák Jak zachránit draka (Ve starověké Číně byli lidé a draci přátelé, ale lidská chamtivost spojenectví ukončila.) a od 15.30 Fantastickou partu. Více ZDE

Přehlídka dětských recitátorů

Kdy: Ve čtvrtek a v pátek, vždy od 10 do 13 hodin

Kde: Sály prelatury, Horní 155, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přehlídka nejzajímavějších sólových vystoupení dětských recitátorů z celého Jihočeského kraje. Recitátoři z 6. až 9. tříd vystoupí ve čtvrtek, mladší kategorie z 2. až 5. třídy v pátek. Součástí přehlídky jsou dramatické dílny pro recitátory a semináře o dětské recitaci pro pedagogy, rodiče a veřejnost. Organizuje DDM Český Krumlov

Přátelství | vernisáž výstavy

Kdy: Pátek od 18 hodin

Kde: Synagoga, Za soudem 282, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Příběh dvou mladých lidí procházejících láskou mezi reálným a online světem. Jak takový příběh začne a skončí? Výstavu s příběhem, lehce zahalenou rouškou tajemství, pro Vás připravili dva umělci původem z Českého Krumlova - malíř a výtvarník Jiří Stýblo a fotograf Jiří Šneider. Příjemnou atmosféru vernisáže dotvoří vystoupení kapely Poprvé.

Lanový park na Lipně

Kdy: Od soboty 27. dubna

Kde: Lipno nad Vltavou, nad centrálním parkovištěm P1

Za kolik: Dle ceníku (ZDE)

Proč přijít: Zimní spánek už se blíží ke konci i v lanovém parku na Lipně. Zážitkové lezení, zdolávání překážek, ale třeba i oblíbený přejezd nad rybníčkem si můžete dopřát už od soboty 27. dubna. V parku najdete nakolik okruhů pro začátečníky i pokročilé a vše vám vysvětlí špičkově vyškolení instruktoři. Ve všední dny bude v dubnu a květnu otevřeno od 13 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin.

Latino tančírna v Ántré

Kdy: Sobota od 19 do 22 hodin

Kde: Divadelní klub Ántré Horní 2, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Salsa, bachata a další tance v latinsko-americkém rytmu. Přijďte si s partnerem či partnerkou zatančit salsu a bachatu a užijte si s v Ántré pohodový večer a radost z tance. Vítáni jsou tanečnice a tanečníci všech úrovní. Vhodné i pro začátečníky.

Živá hudba u Bejka

Kdy: Sobota od 19 hodin

Kde: Restaurant Bar U Bejka Linecká 41, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Tuto sobotu hrají Zlatý skořápky, hudební skupina se zaměřením na folk, country a další žánry.

Víkend v okolí:

Odemykání Malše

Kdy: Sobota od 10 hodin

Kde: Malše v Římově pod přehradou

Za kolik: Zdarma (půjčovné dle ceníku půjčoven)

Proč přijít: Tradiční splutí Malše z Římova do Českých Budějovic k malému jezu, bude zajištěn dostatečný průtok vody vypouštěním z přehradní nádrže Římov.Oblíbená rodinná akce láká každoročně milovníky vodních radovánek a přírody na společnou plavbu po Malši. Odemykání Malše je skvělou příležitostí pro všechny, kteří chtějí prožít nezapomenutelný den plný zábavy na vodě a objevovat krásy jihočeské přírody z říční perspektivy. Tradice sjíždění Malše sahá až do 90. let a každý rok se těší stále větší popularitě.

Za rostlinami a hmyzem na Vrbenské rybníky

Kdy: Sobota od 9 do 12 hodin

Kde: Sraz u výměníku na sídlišti Máj

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Botanicko-entomologická exkurze pod vedením expertů z Biologického centra AV ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny. Exkurzi pořádá Biologické centrum Akademie věd ČR v rámci celosvětově největšího sledování městské přírody CITY NATURE CHALLENGE.