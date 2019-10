Celkem 55 svých návrhů zaslali Krumlováci radnici v rámci třetího ročníku participativního rozpočtu. Do finále jich postoupilo šestnáct.

O tom, které z nich zvítězí a uskuteční se v příštím roce, rozhodnou lidé v listopadovém hlasování.

Návrhy zaslali obyvatelé z osmi městských částí. „Jedinou lokalitou, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci v roce 2020, je Vyšný,“ informovala mluvčí města Petra Nestávalová. „Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do příštího roku.“

Pro 3. ročník město navýšilo celkovou částku na jeden milion korun, který si rozdělí jednotlivé projekty. „Začínali jsme na půl milionu korun,“ říká starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „S každým ročníkem částku navyšujeme.“

„Objevují se zajímavé náměty, které můžeme realizovat dle představ obyvatel,“ doplnil Dalibor Carda.

Nyní bude na obyvatelích města, které vize a návrhy se naplní příští rok. Projekty, mezi kterými mohou vybírat, najdou na webových stránkách www.rozpocet.KrumlovSobe.cz. Tam jsou i stručné popisy a mapa. „V mapě jsou uvedené i neúspěšné projekty s odůvodněním, proč do hlasovaní nemohly postoupit,“ doplnila Petra Nestávalová.

Proč neuspěly? „Nejčastěji se jedná o návrhy, které podstatně přesahují daný rozpočet,“ vysvětluje koordinátorka projektu Radka Ondriášová. „Nebo se netýkají majetku města.“

Hlasování bude spuštěno elektronicky 1. listopadu a potrvá do 15. listopadu 2019.

Projekty k hlasování:



Domoradice



Kontejnerové stání Na Lhotkách náklady 45 000 korun



Sadové a parkové úpravy lokality Na Lhotkách 85 000 Kč



Horní Brána



Fitness hřiště II. etapa 160 000 Kč



Zpomalovací retardér v ul. Kaplická 30 000 Kč



Sousedská slavnost 5 000 Kč



Nádražní Předměstí



Veřejné grilovací místo 196 000 korun



Dětské hřiště na sídlišti Vyšný za čp. 115–116 196 000 Kč



Úprava veřejného prostranství v Železniční ulici 185 000 Kč



Obyvatelé si přejí další herní prvek do dětského hřiště, dvě lavičky a několik výsadeb zeleně kvůli zastínění. V první fázi budou lidé rozhodovat, kde mají být nové prvky umístěny, ve druhé, jaké prvky by to měly být.



Nové Dobrkovice



Rozšíření odpočinkového místa u potoka 33 000 Kč



o pergolu s posezením a stolem



Upravené recyklační místo na kontejnery 33 000 Kč



Nové Spolí



Malé dětské hřiště 61 000 Kč



Vybavení sportovního hřiště 40 000 Kč



Plešivec



Obnovení dětského koutku na sídlišti Plešivec 215 000



Osvětlení u garáží 215 000 Kč



Slupenec



Osvětlení u garáží 80 000 Kč



Špičák



Revitalizace dětského hřiště 74 000 Kč