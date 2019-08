Rožmberk nad Vltavou - Pořádně rušno bude od pátku do neděle na silnicích kolem Rožmberku nad Vltavou. Kvůli festivalu Hrady CZ čekejte dopravní omezení.

Trasa určená pro návštěvníky festivalu přijíždějící autem. | Foto: archiv Hrady CZ

Oblíbený letní festival Hrady CZ přivede o víkendu do Rožmberku mraky návštěvníků. Na objízdné trase směrem od Českého Krumlova přes Větrnou a z druhé strany od Vyššího Brodu přes Hrudkov bude tedy pořádně rušno. Do samotného města již tradičně návštěvníci s auty nesmí. Festival se koná nahoře nad městem. „Pro ty, pro něž bude obtížné do areálu dojít pěšky, jsme smluvili dopravu taxíky,“ dodala Lenka Schwarzová, starostka Rožmberka. „Dopravní obslužnost na festival jsme zajišťovali společně s pořádající agenturou, policií a odborem dopravy. Zhotovila jsem také cedulky pro obyvatele Přízeře, aby nebyli během akce omezováni. Rovněž jsme řešili průjezdnost v místě, kde se u Přízeřu sesunula historická zeď.“