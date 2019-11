O tom, že z SOU Český Krumlov vycházejí skvělí odborníci s výučním listem, nemůže být pochyb. Už potřetí za sebou totiž tamní žáci vyhráli celostátní soutěž Truhlář roku. Střední odbornou školou zdravotnickou a Střední odborné učiliště Český Krumlov letos na budějovické výstavě Vzdělání a řemeslo, kde se 11. ročník soutěže konal o druhém listopadovém víkendu, zastupovali Karel Mráz a Tomáš Brejška.

„Ostatní střední školy na nás začínají být trochu naštvané, jelikož pořád vyhráváme, v předchozích dvou ročnících jsme byli také nejlepší,“ směje se Pavel Postl, vedoucí Střediska praktické výchovy SOU.

„Já k práci se dřevem tíhl od malička, i když v rodině to nikdo nedělal. Bavilo mě vyrábět hračky a další věci, takže rozhodování, kam na školu, bylo snadné,“ říká Karel Mráz z Českého Krumlova, který už má výuční list v oboru tesař a truhláře si dodělává navíc. „V oboru chci určitě zůstat, počítám, že se dobře uživím, protože za takových pět let přijde krize a řemeslníci nebudou. Truhlářů je ještě celkem dost, s tesaři a zedníky to je horší.“

Tomáš Brejška z Nové Pece je ve III. ročníku oboru truhlář. „Dojíždím do Krumlova každý den, teď už můžu autem, už mi bylo osmnáct.“ Toho k truhlařině zavál osud, rozhodoval se až na konci základní školy.

O titul se v Budějovicích utkalo 18 soutěžících z devíti škol z celé země. Ve dvou dnech podle výkresové dokumentace vyráběli televizní skříňku se zásuvkou a psali test z teorie. „V soutěži jednotlivců obsadil Karel Mráz druhé místo a Tomáš Brejška byl třetí,“ dodává Pavel Postl. „Jako družstvo jsme byli nejlepší.“