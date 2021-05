Obchodního ředitel pro tuzemský trh národního pivovaru Budějovický Budvar Petr Kubín sdělil, že na otevření zahrádek se chystali hlavně organizačně. „Chceme dostát všem nařízením spojených s rozvolněním a současně máme v našich hospodách a restauracích v Budějovicích a Krumlově připravené nové menu,“ uvedl s tím, že i když je užší než v běžném provozu, tak doufá, že se Jihočeši na čerstvé čepované pivo těší.

Nový půllitr

Dobrou zprávou pro štamgasty je i to, že nové ikonické sklo dle návrhu designera Ronyho Plesla se postupně objeví ve všech provozech. „Už teď se s ním zákazníci v některých našich hospodách setkají. Určitě zveme na hořký ležák Budvar 33, ať už z tanku nebo ze sudu,“ vybízí.

Potvrdil také, že se projevil zvýšený zájem o sudové a tankové pivo. „První objednávky už přicházejí, zatím je ale na přesnější analýzu brzy. Zájem je ale mnohonásobně větší oproti minulým týdnům,“ popsal situaci.

Na vyšší objem objednávek jsou připraveni. „V posledních dnech jsme předzásobili distribuční střediska. Z výrobního hlediska jsme se chystali několik týdnů,“ uzavřel Petr Kubín.

Odpovědnost na zákaznicích

V restauracích by mohla místo kontroly osvědčení o negativním výsledku na koronavirus mohla stačit vývěska. Na té by musel provozovatel terasy uvést, že obslouží jen zákazníky, kteří splňují podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví. Potvrdil to předseda představenstva Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. "Pravděpodobně by mohlo jít o formu papírové cedule nebo tabule. Zodpovědnost by tak ležela přímo na hostovi. Tím by restaurace informovaly, že obsluhují jen návštěvníky splňující tyto podmínky," vysvětlil Kastner.