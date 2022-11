V Toleranci je momentálně přihlášeno kolem dvaceti klientů. „Ne všichni docházejí každý den,“ přiblížil Jiří Brožík. „Někteří navštěvují ještě jiná zařízení, jako je Arpida a jiné služby. A máme i klienty se zdravotními problémy, za kterými chodíme do terénu, do jejich přirozeného prostředí.“

Kaplické nízkoprahové volnočasové centrum pro mládež Depo je o kus dál v Horské ulici. V prostorné místnosti jsou kromě nábytku, posezení a kuchyňské linky také kulečník, stolní fotbal, terč na šipky a jiné. Sem ve svém volném čase mohou docházet děti ve věku od osmi do 18 let. „Pomáháme jim v nepříznivé životní situaci, s úkoly, při volbě povolání, při výběru střední školy a podobně,“ informovala vedoucí Kateřina Křivohlávková. „Také s dětmi vaříme, mohou tu provozovat volnočasové aktivity – hrají tu různé hry, hledají si tu kamarády. V současnosti máme 60 dětí, najednou jich tu bývá tak deset, patnáct. Vytváříme pro ně měsíční program, do kterého se mohou zapojit, nebo se tu zabaví jinak samy. Mají k dispozici hry, kulečník, šipky.“ Depo je otevřené od pondělí do pátku od 12 do 17 hodin.

Největší dlouhou místností disponuje nízkoprahové zařízení Molo ve velešínském kině. Tam návštěvníci mohli zastihnout hlouček dětí kolem deseti let v čele s vedoucím Martinem Kašpárkem. „Chodíme sem pořád, každý den,“ hlásily nadšeně devítiletá Veronika Zoubková a desetiletá Kateřina Horká. „Líbí se nám tu. Hrajeme si s dětmi, něco vytváříme, hrajeme hry a někdy tady i vaříme. Také si tu děláme úkoly. Pečeme buchty, hrajeme šipky,“ smály se. Ten den tam mezi ně poprvé přišel Adam. „Jo, je to tu dobrý. Budu sem chodit,“ přitakal.

„Do Molo chodí 24 aktivních uživatelů,“ řekl Martin Kašpárek. „Nejčastěji ve věku deset až dvanáct let. Starší už chodí míň, protože studují, takže přicházejí třeba dvakrát do měsíce, ale přicházejí rádi, obzvláště teď v zimě.“

„Nedávno jsme vyhráli Vyčisti les, sbírali jsme venku pohozené odpadky,“ pochlubila se děvčata. „Natočili jsme o tom krátké video a poslali ho do soutěže,“ doplnil Martin Kašpárek. „A naše Molo vyhrálo. Tak jsme dětem za tu výhru slíbili koupit nějaké hry do klubu. Já jsem muzikant, takže tady s dětmi i zpíváme a učíme je hrát na nějaké hudební nástroje. Chtěly po mně ukulele, tak bude ukulele, protože děti už umí čtyři akordy,“ smál se.

Do některých zařízení v rámci dne otevřených dveří mimořádně zavítali také zástupci duchovenstva při příležitosti první vikariátní výjezdní konference, která se konala v Kaplici. „Byli tu pan vikář, českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád a další duchovní,“ potvrdila ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková a připomněla, že službu sociální rehabilitace loni rozšířili. „Od loňského roku ji poskytujeme v terénní formě v Krumlově, Mirkovicích a Zubčicích,“ doplnila.

Zdražování, zejména energií, dělá pracovníkům Charity Kaplice starosti. „Máme obavy třeba ze zdražení obědů pro seniory a celé té administrace,“ svěřila se Ivana Žáčková. „Hlídáme si nájmy a energie, ale pronajímatelé mají své smlouvy s dodavateli energií, a to neovlivníme. Třeba ve Velešíně nám zdražili energie třikrát. Tam to bude hodně náročné.“

