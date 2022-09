Hlubockou zoo zněly motorové pily a dláta. Dřevosochaři ztvárnili svět zvířat

Jak je pro Kluse typické, celý večer hýřil vtipem. S diváky interagoval naprosto nenuceně a přirozeně, až jej to přivedlo v závěru koncertu do časové tísně. Budějovické potěšil i svou velice povedenou improvizací v podobě textu: „Jáááj, jde to se mnou hodně nahoru, zasloužím si kupu pika, pika, pika, pikadorů.“ Improvizaci samozřejmě doplnil o originální a vtipné taneční kreace, které sám označoval za taneční dno. Svým tanečním umem nešetřil ani v písni Marie. V jejím metalovém závěru se Klus odvázal a vysvlékl si dokonce tričko, čímž potěšil mnoho žen. Rovněž při zpěvu písně Do nebe se vrhl do davu přímo pod pódiem. Toho využila i jedna dáma, kdy se z jejího pevného sevření nemohl Klus vymanit. Zcela v mžiku jí věnoval kus sloky s textem: „Drží mě vášnivě tato paní, já jsem jí celý odevzdaný.“ Marně se snažíc vrátit zpět na pódium, pak pokračoval: „Promiňte, já musím zpátky, kluci jsou v práci.“

V okamžiku, kdy se zalilo nádvoří červenými světly a zazněly první tóny Niny, spustil dav pod pódiem jednohlasně: „Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno,“ načež usmívající se Klus píseň přerušil se slovy: „To je ale moje píseň.“

Miniaturní jihočeská vesnička je ozdobou Plešovic. Stará se o ni rodina

Během koncertu se vyskytly i okamžiky, kdy Klus zvážněl. Jednalo se zejména o předmluvy k písním, zaměřenými na environmentální problémy. V rockera se proměnil ve chvíli, kdy sevřel modrý elektrický skvost značky Gretsch a zahrál skladbu Dobré ráno. Reakce diváků značily, že se jim Klus v této poloze zamlouvá a podporu mu vyjadřovali nejen zpěvem, ale i skákáním, ačkoli prostor byl velice omezený.

„Musíme v deset skončit, já vám chci ještě zahrát písničky nějaké. Příště víme, až pojdeme do Českých Budějovic, že když je to dvouslovný název města, tak koncert musí být dvakrát delší,“ uvažoval Klus nahlas. Odměnou mu byl jekot a potlesk z publika, jež vyjadřoval souhlas. Poslední půl hodinu koncertu Klus už nemluvil, aby stihl odehrát všechny naplánované písně. I tak ale kvůli nočnímu klidu neodehrál přídavek. Nicméně divákům to vynahradil svou přítomností po koncertě.