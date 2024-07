U nešťastné události zasahovali lipenští záchranáři Trans Hospitalu spolu s Leteckou záchrannou službou Jihočeského kraje. „S oživovacími pokusy začali svědci a First Responder (proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání). Na ně navázali záchranáři a poskytli muži profesionální resuscitační péči. Bohužel navzdory úsilí všech zúčastněných se muže oživit nepodařilo,“ informovala na portálu X Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje.

Co bylo konkrétně příčinou utonutí muže ve Frymburku, šéf českokrumlovských vodních záchranářů, kteří zasahují na části Lipna, Milan Bukáček neví, přesto varuje, že by se lidé měli u vody chovat obezřetně. „Setkáváme se s případy, kdy lidé skáčou do vody v neznámých místech, například z plachetnice. Skočí do vody v domění, že je pod nimi hloubka, ale pod hladinou mohou být různé předměty,“ uvedl.

Dalším nebezpečím je podle něj chvíle, kdy lidé skočí do vody poté, co se opalovali, nebo přijeli uřícení na kole. „V takovou chvíli může nastat takzvaný cold shock. Voda má na Lipně v hloubce tří, čtyř metrů okolo dvanácti stupňů, u člověka může dojít až k zástavě srdce,“ varuje velitel vodních záchranářů. Samostatnou kapitolou je podle něj alkohol.