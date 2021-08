Osmý ročník bujanovské traktoriády přilákal v sobotu po nucené přestávce bezmála tisícovku natěšených návštěvníků. Členové spolku Traktory Bujanov se spolu s pracovníky obce pořádně zapotili, než náročnou trasu závodu připravili: „Bylo to těžké,“ potvrdil starosta Bujanova Luděk Detour. „Byli jsme tu čtrnáct dní denně. A pak se to za dvě hodiny soutěže zničí,“ konstatoval ve chvíli, kdy na trati nastala zácpa traktorů, protože některé beznadějně uvízly v bahně a jiné se marně snažily vyjet do kopce z jámy s vodou. „Budeme muset už asi některou překážku vynechat,“ zauvažoval starosta. „Protože platí: bezpečnost především.“

Do osmého ročníku se přihlásilo 44 soutěžících s domácími a továrními traktory nejenom z okolí, ale i ze vzdálených končin. Všichni obdrželi účastnické medaile. „Jsou tu závodníci třeba z Plzně, Kolína, ale i bližší, jako z Třeboně či Horní Plané,“ přiblížil Luděk Detour. „Oceněných bude sedm. Máme sedm cen pro obě kategorie. Ale už jasné, že na některých místech v pořadí budou rozhozy. To znamená, že ti, co jsou na stejném místě, budou o cenu soutěžit třeba házením vidlí.“

Na trati soutěžící plnili rozmanité úkoly. Střelbu vzduchovkou, hod špalíkem do gum, hod vidlemi do balíků, dotknout se traktorem sloupku tak jemně, aby nespadl na něm stojící kelímek s vodou, jet s kelímkem s vodou v ruce přes nerovnosti terénu, couvat na terčík nebo překonat houpačku.

Moc se od závodníků, kteří projeli tratí, nelišil bahnem pocákaný František Ondřich, po chalupě Cestář, ze Zubčic, který se na klání traktorů přijel podívat. „Přijel jsem s vnoučaty. Je to dobré. Jsem tady podruhé. Počasí vyšlo, dráha je perfektní. Škoda, že lidé po závodu odjedou a nezůstanou do večera, protože tu bude ještě posezení u táboráku. Doma mám taky traktor, podobný vehikl, jako jsou tady. Čtyřkolku do lesa. Ale ta by tady tu dráhu nedala.“

Soutěž měl za sebou už například sedmačtyřicetiletý Antonín Korejtko z Bujanova, který nechyběl jakou soutěžící na žádném z osmi ročníků. Se svou jízdou byl spokojený. Traktor si sestrojil z rozmanitých součástí, po úpravách dosahuje maximální rychlosti 70 km/hod. Využívá ho doma na rozmanité práce. „Jelo se mi krásně. Startoval jsem jako třináctý. Nikde jsem se nezasekl. Teď už je dráha horší, ale projel bych ji znova. Ale už jsem si traktor umyl, protože když pak to bahno zaschne, nejde dolů. Ty menší traktory to projedou snáz, než ty velké, které se pak snadno postaví a hrozí, že se převrátí.“ Je členem spolku Traktory Bujanov i spolu s manželkou a dcerou. „Krásně jsem si to užil, ale také jsem se tu předtím pěkně nadřel,“ podotkl Antonín Korejtko s úsměvem.