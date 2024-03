Agrární komora organizuje v Jihočeském kraji ve středu 20. března 2024 od 10 do 14 hodin na různých místech v regionu další protestní akce zemědělců. Podle Hany Šťastné, ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje, se při akcích dá do pohybu minimálně osm kolon vozidel zemědělské techniky, které by celkem mělo být na 300 vozidel. Konat se budou i dvě shromáždění.