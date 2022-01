Cílem agrárníků při protestní akci nebylo dělat potíže. Vyjeli proto mimo špičku ve 12.05 hodin a provoz neblokovali. Na Českokrumlovsku si zemědělci dali sraz v zemědělském podniku Zemos Zubčice. K místním pracovníkům se přidali také zemědělci ze ZD Netřebice a ZD Mojné.

S mohutným traktorem značky Fendt na silnici vyrážel třeba traktorista a opravář zemědělských strojů Václav Kališ ze Zubčic. V Zemosu pracuje zhruba 20 let. Za traktor zapojil přívěs na balíky, jehož rám posloužil pro upevnění transparentu. „Nezbývá nám, než se k protestu připojit, když vidíme, co se děje,“ řekl. „Jsem za to, aby všichni zemědělci měli stejné podmínky, co se týká dotací.“

„Pracuju v zemědělství už dlouho a ty peníze si zasloužíme,“ přidal se jeho kolega, který nechtěl jmenovat. „Dřeme úplně stejně jako malí soukromí zemědělci. Tak bychom měli mít stejné podmínky.“

Kolona, která byla přehlídkou rozmanitých traktorů, se vydala směrem ke Kaplici Nádraží a brzy ji prodloužila řada většinou osobních aut, jejichž šoféři se asi podivili, co se to před nimi děje. Předjíždění kolony bylo celkem beznadějné, přesto se o to mnozí pokoušeli. Zemědělci kolonu otočili u pily a jeli zase zpět, tentokráte až do Českého Krumlova. Ovšem otáčeli se ještě na loukách před vjezdem do Krumlova, aby ve městě nezablokovali provoz.

„Nelíbí se nám návrh nové vlády a že nový ministr, ač není zemědělec, rozhodne o dotacích na dalších pět let na základě informací, které mu podsouvá Asociace soukromých zemědělců,“ řekl Václav Honetschläger, jeden z jednatelů společnosti Zemos. „Nemám nic proti soukromým zemědělcům. Mně jde hlavně o naše lidi, protože podle diskuzí kolem této problematiky to vypadá, že pracují jenom zemědělci soukromí a zaměstnanci zemědělských podniků nejsou nikdo. Přitom pracují také od rána do včera na polích a jinde. Za ty bojujeme, abychom měli podmínky rovné s ostatními. Nejsem proti tomu, aby soukromí zemědělci dostávali něco navíc, protože jejich hospodaření visí jenom na nich, ale ne, že se udělá zemědělství jenom pro ně. Sami republiku neuživí.“ Připomněl, že i zemědělské podniky o rozloze zhruba 2000 hektarů, které zaměstnávají téměř padesát lidí, doteď splácejí hypotéky, zaměstnanci v létě pracují od rána do večera a dovolenou si vybírají až ke konci roku, protože dřív nemohou. „Nechceme kvůli dotacím žádné rozdělování zemědělců. Bohatě stačí, že společnost rozdělil covid,“ dodal Václav Honetschläger.