Chlum - Křemže se rozhodla, že letos investuje do protipovodňových opatření.

Tak přezdívají Chlumští místnímu mostku, který se ucpává a způsobuje povodně. | Foto: Jan Laštovička

Chlumští mohou začít slavit. Sebemenší déšť už pro ně nebude takovým strašákem jako doposud. Křemže, pod kterou osada Chlum spadá, se ještě tento rok pustí do realizace protipovodňových opatření, která nemilosrdnou vodu alespoň trochu zkrotí.

„Rozhodli jsme o tom na zasedání zastupitelstva. Pustíme se do úpravy mostků v Chlumu a osadě Stupná, která má s vodou také problémy,“ potvrdil křemežský starosta Josef Troup.

Místní lidé jsou z takové zprávy samozřejmě nadšeni. Voda už jim znepříjemnila život mnohokrát a situace začínala být neúnosná.

„Je to samozřejmě paráda. Máme z toho velikou radost. V každém případě o tom ale ještě oficiálně nevíme. Nikdo nám nic neřekl, takže tomu uvěříme, až to bude hotové,“ drží se při zemi místní Jan Laštovička, který bydlí hned vedle mostku.

Kdy se práce na protipovodňových opatřeních v obou osadách rozjedou, je zatím nejisté. V červenci to už ale určitě nebude. „Tak rychle to nezvládneme. Ale myslím, že na přelomu srpna a září je to reálné. Uvidíme,“ řekl Josef Troup. Úprava obou mostků vyjde zhruba na jeden a půl milionu korun.

Pokaždé, když se mostek v Chlumu ucpe, voda se rozlije z koryta do okolí. To pak odnášejí nejen zahrádky podél potoka, ale také některé domy. Například v minulém roce měli Chlumští problémy s vysokou vodou hned třikrát.

„Je to opravdu hrůza. Trochu víc zaprší a máme tady povodeň,“ povzdychl si Jan Laštovička. Takové situace by už za pár měsíců měly být minulostí. Řešení Křemežští vidí v takzvaném Benešově rámu, který zajistí maximální průtok.