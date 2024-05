Kolem panelového domu v ulici Svobody číslo popisné 1014 už vyrostlo lešení a začínají práce na jeho proměně.

Někteří obyvatelé jsou ale ze současného dění rozčarovaní. „Jedenáct let byl panelák v těchto barvách a nebyl problém. Bylo to schváleno městem Třeboň i památkáři. Nyní se nám na fasádě vytvářel mech, proto jsme si jako SVJ (společenství vlastníků jednotek) na opravu objednali firmu Asarko z Českých Budějovic, která nám dělala původní nátěr a stavební dozor. Mech se musí smýt a tím se smyje i barva. Proto musíme znovu dělat fasádu. Protože na vše musí být samozřejmě schválení, nastal tento problém s barvami. Jsme prý ve 2. památkové zóně a tyto barvy ruší její vzhled. Proč se tedy v této zóně stavěly paneláky, ty vzhled neruší? Takže budeme ve dvou odstínech šedi, no paráda. Navíc nás to bude stát skoro dva miliony a ještě musíme měnit barevnost,“ uvedla naštvaná obyvatelka panelového domu Alena Jindrová s tím, že pokud by nově vybranou barvu jako vlastníci bytových jednotek neodsouhlasili, hrozila by jim nemalá pokuta.

Deník k problému oslovil i samotné památkáře. Podle jejich vyjádření jde ale pouze o nápravu stavu, který byl z hlediska památkové péče odsouhlasený už v roce 2003.

„Panelový dům se před jedenácti lety měl natírat. Zástupcem vlastníka byla vybraná firma i barva, barevnost byla odsouhlasena závazným stanoviskem, ale nebyla dodržena, což znamená, že se nakonec udělala jiná barva fasády, než která byla uvedena v závazném stanovisku,“ vysvětlila za třeboňské památkáře Eva Honlová s tím, že se tak pouze využívá současné situace, kdy je potřeba fasádu domu po letech ošetřit a následně znovu nanést.

„Předseda společenství vlastníků bytových jednotek, který obyvatele domu zastupuje, byl ochotný přistoupit na tuto nápravu a vyšel nám vstříc z hlediska památkové péče. Bylo to dáno rozhodnutím, ke kterému se ve lhůtě nikdo neodvolal. Vybrali jsme i barvu, která byla odsouhlasená jak z mé strany za památkovou péči, tak z hlediska zástupce vlastníků,“ uzavřela Eva Honlová a dodala, že panelový dům se na základě vzájemné dohody nově oblékne do dvou teplých odstínů šedé barvy.

Lépe tak zapadne do sídliště, kde má většina objektů okrovou nebo světle zelenou fasádu.