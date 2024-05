Program otevírání lázeňské sezóny začal už v ranních hodinách trhy na Masarykově náměstí i lázeňské kolonádě u Aurory. „Máme tu dechovou kapelu Jižani, což je jedna z top dechových kapel v republice, bude tady ale i Bonsai č.3, zpěvák Adam Mišík, pro mladší věkové skupiny máme připravenou skupinu Slza, pro ty starší zase Dalibora Jandu,“ vyjmenoval některé body nabitého programu jednatel společnosti Slatinné lázně Třeboň Vilém Kahoun. Doprovodný programu nabídl malování na obličej, jízdu vláčkem Třeboňáčkem nebo cestu pohádkovým parkem plnou úkolů pro děti.

Zájemci mohli absolvovat i komentovanou prohlídku prostor nedávno otevřeného lázeňského Fyziocentra, které je v provozu od roku 2022. „Nabízí masáže a doplňkové procedury. Máme tady sofistikovaný přístroj Icoone, který člověku přináší uvolnění. Je to takový pavouk, který má různé masážní hlavice. Kdo stojí o pěknou postavu na léto a není příznivcem cvičení, tak dvacetiminutová aplikace přístrojem vydá za půlhodinový kardiotrénink. Pomáhá to i při potížích s peristaltikou a umí také vyzmizíkovat staré jizvy,“ popsala výhody přístroje mluvčí lázní Helena Nekolová.

Fyziocentrum láká i na uklidňující vodní lůžko Nuvola nebo masážní vodní lůžko Soffio. Zájemci si mohli všechny tyto procedury zdarma vyzkoušet.

Třeboňské lázně Aurora i Berta nabízí svým klientům každý rok něco nového.

„V posledních letech z lázní v podstatě neodjel jeřáb. Začali jsme rekonstrukcí Bertiných lázní, pak přišlo otevření Třeboňského vodního světa, saunový svět, přístavba ubytování, teď budeme končit pátou jídelnu. Do budoucna chceme například zmodernizovat a rozšířit balneoprovozy,“ nastínil plány starosta Třeboně Jan Váňa. V letošním roce také lázně plánují obohatit nabízené služby pro klienty. „Novinkou bude od léta ambulantní lymfologie, což je část, která svědčí údržbě těla a to v oblastech především cévních problémů. Na to ve zdravotnické části navazuje pořízení a rozšíření přístrojové techniky. Především u totálních endoprotéz to jsou motodlahy, což jsou základní přístroje k tomu, aby se člověk rozpohyboval a vrátil do běžné kvality života,“ vysvětlil Vilém Kahoun.

Loni navštívilo třeboňské lázně více než 31 tisíc klientů.