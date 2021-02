Obyvatelé totiž musí chodit v úseku mezi mezi dolní a horní částí obce po silnici, což je dost nebezpečné, obzvláště tehdy, když jsou přes Třebonín vedeny velké objížďky.

Vybudovat v tomto úseku chodník, ale není zase tak snadné, jak by se zdálo. Kromě toho by na to obec ráda využila nějakou dotaci, ale žádná na místní podmínky nepasuje.

„Nyní musíme narychlo nechat udělat projekt, protože ten starý již nevyhovuje,“ říká starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík. „Finišujeme, protože se letos má dělat generální oprava hlavního průtahu obcí. Požádal jsem o oddálení, dokud nebudeme mít hotový chodník, neboť je třeba, aby obojí spolu hrálo. Vyhověli mi a odsunuli práce do června letošního roku. Do té doby musí být chodník hotový.“

Jenomže ke stavbě chodníku přibyly další podmínky. A to na kanalizaci a veřejné osvětlení. A to jsou další peníze navíc. To vše se musí zamontovat také do podkladů pro územní rozhodnutí. „Zkoušíme sehnat ještě dotace třeba na to osvětlení, ale v každém případě to chceme dotáhnout do konce a chodník udělat,“ zdůraznil starosta. „Protože je to věc pro obec a její obyvatele hodně důležitá. Chodník je rozjetý a musíme ho udělat za každou cenu, i pouze za vlastní peníze.“