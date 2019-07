Mládež tak má, kde si užitečně vybít přebytečnou energii. Nové hřiště s bytelnou posilovací workoutovou sestavou, doplněné venkovními posilovacími stroji, ale i posilovacími lavicemi či ping-pongovým stolem, otevřeli zástupci obce a dodavatelské firmy slavnostně v sobotu.

„K vybudování hřiště nás vedly dva důvody,“ uvedl starosta Pavel Ševčík. „Fakt, že je tu spousta mladých lidí, a za druhé, protože dorostenci a teenegeři začali likvidovat naše pěkné dětské hřiště.“

Zastupitelé uznali, že starší děti vyháněné z hřiště pro nejmenší nemají kde se podobně vyžít, proto celkem jednomyslně odsouhlasili stavbu workoutové hřiště pro mládež i dospělé. Hřiště obec přišlo na necelý půl milion korun.

Co se na posilovací sestavě dá dělat a k jakým výkonům je možné se dopracovat, předvedli názorně při exhibici ukrajinští sportovci Maxim a Jevgenij. Co pouze silou se svým tělem dokázali, bylo chvílemi až neuvěřitelné.

„Pro mládež je určena spíše ta workoutová sestava,“ řekl zástupce dodavatelské formy Daniel Hurný. „A pro lidi středního věku. Pro ostatní od 15 let do věku důchodového jsou vhodné spíše okolní stroje. Na všech cvičíte vlastní vahou. Podle toho, jak je člověk těžký, takovou má zátěž. Všechny stroje jsou koncipovány tak, aby se zapojil hlavně hluboký stabilizační systém páteře.“

"Já už ty stroje zkoušela," podělila se o dojmy Marie Kolářová z Dolního Třebonína, které bude letos 70 let. "je to perfektní. Budu je využívat. Brzy ráno, aby mě nikdo neviděl (smích). Marie Kolářová pracuje na své fyzičce, pravidelně chodí na výšlapy s turisty. "Vždy na týdenní pobyt někam do hor. Za ten týden ujdeme sto kilometrů," dodala.

Obec k novému hřišti doplní ještě pergolu.