Trhovci mrznou

V Českém Krumlově se teploty pohybovaly kolem minus patnácti, šestnácti, takže stánkařům na adventním trhu na náměstí nebylo do smíchu.

Vlastnoručně vyrobené šperky tam nabízí například Izraelec Kosta Kanievski, který v Krumlově žije již pět let. „Mám tady ve stánku topení, ale to nestačí. Topí mi to na nohy, nahoře je zima. Ale to topení mě trochu zachraňuje. Doufám, že zítra bude tepleji. Já jsem zvyklý, všechno vydržím. V Krumlově se mi líbí, proto tu zůstávám.“

Ceny svařáku přehledně: Za méně než 50 korun ho stánkaři mají jen výjimečně

V dalším dřevěném stánku opodál nabízí konopné produkty Michal Hrbek. „Jsme ze Sušice, firma menšího rázu,“ řekl. „Vše se snažíme dělat bio, sami pěstujeme konopí a produkty jsou většinou ručně zpracované. Něco prodáváme v papíru, něco ve skle, ale při této zimě musím ty produkty uklízet do termo krabic, aby měly nějakou konstantní teplotu a masti nedegradovaly. Mám pod sebou udělanou podlahu, na ní karimatku.“ K tomu teplý kámen, který se snaží stánek zateplit. „Má malou spotřebu,“ ukazoval Michal Hrbek. „Ráno tak v deset hodin jsem tu měl minus deset. A teď tu mám 4,7 °C. Takže o takových 15 stupňů víc. Zima je ale stejně, dá se to však vydržet. Vánoční prodej nás víc baví, má své kouzlo. Lidé se víc dívají do očí, povídají si, jsou srdečnější, prodej má takovou domácí atmosféru.“ Kolemjdoucím na zahřátí nabízel novinku – horký Šumavský nápoj, výluh z konopí oslazený konopným sirupem, navrch citron, mátu.

Stavět se nedá všude

Současné mrazy ovlivňují i stavbaře. Například písecká firma Kočí realizuje v Českých Budějovicích bytový dům, kde se musela dočasně přerušit některá drobná zdění. Ale podle stavbyvedoucího Jana Jedličky třeba vnitřní omítání pokračuje. „To jsme nepřerušili, protože byty temperujeme,“ vysvětlil Jan Jedlička. Byty se vlastně zavřou a „přitopí“ se v nich. „Hrubé rozvody elektriky pokračují dál,“ uvedl Jan Jedlička příklad dalších prací, které se dál provádí.

Mrazivá noc. Na Šumavě meteorologové naměřili minus 25,8 stupně Celsia

Daniel Mrázek z Oldřichova na Táborsku je majitelem firmy na instalaci dveří a oken. Příchod mrazů do jeho práce zasáhl zásadně. „Kvůli předpovědi počasí jsme práci na celý tento týden zrušili. Rámy oken jsou v takhle nízkých teplotách tak zkřehlé, že by mohlo hrozit jejich poškození. Navíc práce v takových mrazech je doslova pekelná na ruce,“ vysvětlil.

Dálnice počká

V klidu nechává mrazivé počasí investory silničních staveb. Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se nyní staví na Českobudějovicku a Českokrumlovsku dálnice D3 od Úsilného po Kaplici Nádraží. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD už se předem například nepočítá s pokládkou asfaltů v zimních měsících a dělají se jiné práce. A jsou i věci, které lze o pár dnů posunout. „Harmonogram stavby počítá s tím, že počasí nemusí vyjít,“ uvedl Adam Koloušek s tím, že může stačit počkat několik dnů, než počasí dovolí plánované práce provést. Obecně pak to, co je možné realizovat za daných podmínek, uvádějí podrobně takzvané technicko – kvalitativní podmínky staveb.

V zoo se připravili

Nic mimořádného neznamenají mrazy pro obyvatele a zaměstnance zoo. Jak sdělila zooložka Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou Markéta Jariabková, na aktuální mráz a sníh museli zaměstnanci zoo reagovat už s předstihem. „Každý rok přijímáme stejná opatření, nějaká zvířata už jsou ve vnitřních expozicích, ven je pak pouštíme výjimečně, nebo vůbec,“ uvedla s tím, že jde například o drápkaté opičky, damany, či želvy.

V zoologické zahradě stěhovali pětici pelikánů do tepla, papoušci zimu vydrží

Bylo nutné zabezpečit vodní plochy a jezírka proti zamrznutí kvůli vodním ptákům, kteří vyžadují nepřetržitý přístup k vodě. „Uklidit jsme museli teplomilné pelikány a plameňáky, ti už vůbec nesmí na rybník,“ upřesnila zooložka. Zazimovat bylo nutné i evropské plazy. „Ti se umisťují do lednic, aby mohli celou zimu spát a na jaře jsme je mohli opět probudit a vrátit do terárií,“ zmínila Jariabková.

Naopak sníh a zimu milují tygři a vydry. „Ti se v současnosti dokonce koupou, když byl mokrý sníh, tak jsme jim stavěli i sněhuláky na hraní. Některá zvířata si to vysloveně užívají,“ dodala. Ve výběhu lze pozorovat i rosomáky, kteří se ve sněhu válí a čistí se.