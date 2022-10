Zbraň byla následně uložena do skladu zbraní a střeliva Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Územního odboru v Českém Krumlově. Podle mluvčího policie se ukázalo, že pistole nemá kompletní závěrový systém a tudíž z ní nelze střílet. "Zbraň byla vyvěšena na stránkách Policie České republiky jako nález a v případě, že se do šesti měsíců neozve její majitel, propadne státu. Tyto informace ovšem mladíci na místě nálezu nemohli mít, a tak to nijak nesnižuje význam jejich ukázkového jednání, za které jim bylo všem osobně i s předáním malého dárku poděkováno," dodal Miroslav Šupík.