Kaplice /VIDEO/ - Skupinky tří králů s kasičkou České katolické charity obcházejí o víkendu domácnosti a živnostníky na Českokrumlovsku.

Například v Kaplici charitativní Tříkrálovou sbírku oficiálně zahájil o sobotním ránu průvod tří králů na náměstí. V čele kráčeli tři králové doprovázení velbloudem a koněm, kteří přivedli na náměstí děti - dobrovolníky, kteří rovněž jako tři králové obcházejí Kaplici a okolní obce či osady.



Atraktivní začátek tradičně zorganizoval kaplický podnikatel Kamil Vonc. "Velbloud Vilda je z Příbrami, kůň Grafit z Kaplice od paní Noskové," vyjmenoval. "Oslík na náměstí je z Benešova nad Černou od pana Berného." Do organizování příchodu tří králů do Kaplice se ve spolupráci s Charitou Kaplice pustil již po čtvrté. Tentokrát se průvod a posléze i krmení zvířat odehrávalo za hustého sněžení. "Dopravit sem velblouda v tomto počasí problém není, ale přesto sněžení akci komplikuje," říkal Kamil Vonc. "Protože plánovaná kravka se sem nedostala, stejně tak ovce, protože ty ve vyšší poloze zapadaly. Počasí nepřeje, nicméně ta sněhová kulisa je pěkná," ocenil podnikatel, kterého udržování tradic v Kaplici baví.



Pod zasněženým vánočním stromem na kaplickém náměstí pochopitelně nemohla chybět Svatá rodina. Pannu Marii s Ježíškem ztvárnila Veronika Mikešová z Kaplice s devítiměsíčním Honzíčkem, který proti kolébání v kolébce ničeho nenamítal, a Josefa Petr Šípek z Velešína.



Skupiny tří králů se posléze vydaly koledovat, a to i včetně tří králů s velbloudem.