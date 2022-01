Dopoledne budou s kasičkou České charity putovat Kaplicí. V 11 hodin můžete přivítat tři krále na kaplickém náměstí, kam tradičně zamíří k živému betlému, kde budou Ježíška zahřívat ovečky a oslík. „Kašpara, Melichara a Baltazara opět doprovodí na dlouhé cestě do betléma velbloud Vilda, který rozzáří jiskřičky v očích dětí,“ ujistil iniciátor průvodu kaplický podnikatel Kamil Vonc. Kromě toho se do ulic vydají i další skupiny tří králů se zapečetěnými kasičkami tradiční Tříkrálové sbírky.

V Českém Krumlově průvod Tříkrálové sbírky České katolické charity vyjde v 16 hodin z klášterů. Ubírat se bude městem ulicemi Latrán a Radniční na náměstí Svornosti. Po celé trase můžete koledníkům přispět do kasičky a pomoci tak potřebným. Příchod tří králů v Českém Krumlově neznamená jenom zahájení Tříkrálové sbírky, ale také definitivní ukončení vánočního období. Tři králové spolu s dalšími lidmi v 16.30 hodin symbolicky sfouknou světla na vánočním stromě na náměstí.

Píseň My tři králové jdeme k vám, štěstí a zdraví vinšujem vám… bude v následujících dnech znít v řadě měst a obcí Českokrumlovska. Na Kaplicku a Krumlovsku domácnosti a živnostníky navštíví kolem stovky koledníků dětských i dospělých.

„V této chvíli ještě přesné počty koledníků nevím,“ sdělila ve středu Lucie Matušová, sociální pracovnice Charity Kaplice, která sbírku organizuje. „Děti sice máme přihlášené, ale jejich počet se mění kvůli onemocněním. Hlavní termín, kdy se tříkrálové skupinky vydají na koledu, je o víkendu 8. a 9. ledna, a to i tady v Kaplici.“ A tam, kde se koledníci neobjeví, jsou kasičky na sbírku k dispozici na některých místech, například na obecních úřadech nebo v obchodech, kde je možné přispět. „Statické pokladničky jsou již od 3. ledna do 16. ledna rozmístěny různě po regionu. Dnes by již všechny měly být na svých místech. Přípravy na Tříkrálovou sbírku vrcholí,“ dodala Lucie Matušová.

Některá z míst Tříkrálové sbírky na Krumlovsku

V Kájově obyvatele navštíví koledníci 8. a 9. ledna. Přispět můžete také do zapečetěné pokladničky v prodejně potravin COOP, Kájovská 22.

Ve Větřní se koledníci objeví také o víkendu a zapečetěná pokladnička je k dispozici rovněž v prodejně potravin COOP TIP, Šumavská 284, Větřní.

Koledníci budou o víkendu obcházet rovněž Besednici. Pokladnička je připravena v prodejně potravin COOP TUTY a na Poště Partner. Finanční dar lze zaslat také převodem na Tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800, var. symbol 777920105.

V Benešově nad Černou vás koledníci navštíví 8. a 9. 1. 2022, přispět můžete také do zapečetěné pokladničky, která je připravena do 16. 1. v prodejně potravin COOP TUTY.

V Bohdalovicích se Tříkrálová sbírka odehrává formou statické pokladničky umístěné v obecním úřadu, stejně je tomu v Zubčicích.

Brloh čeká klasická obchůzka koledníků o víkendu 8. a 9. ledna. V Rojšíně v sobotu 8. ledna odpoledne a v neděli po mši svaté před kostelem. K dispozici jsou také už z loňska osvědčené statické pokladničky. V Brloze je pokladnička umístěna v Jednotě a na obecním úřadě, v Rojšíně 8. ledna odpoledne bude kasička postavena v kapličce.

Křemže a Holubov. Možná se objeví tříkráloví koledníci, ale v každém případě statické pokladničky najdete do 16. ledna 2022 na těchto místech: Kostel sv. Michaela archanděla na náměstí v Křemži, na radnici v Křemži, v Obecním úřadě v Holubově. Dále v Železářství Iška v Křemži, v Květinové síni Bromelia na náměstí v Křemži a v Koloniálu Pelech Jiří v Holubově.

V Dolním Třeboníně najdete kasičky ve školce a v obchodě U Rytířů.

V Malontech se o víkendu na pochůzku vydají tři králové, přispět můžete také do zapečetěné pokladničky v prodejně potravin COOP TUTY nebo na Poště Partner.

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také on-line na webu www.trikralovasbirka.cz.