Město Český Krumlov má ve vlastnictví 28 mostů a lávek. „To je asi extrém, jaký hned tak někdo nemá,“ podotkl místostarosta Zbyněk Toman. A tři z nich je nutné řešit. Nyní stojí před generální rekonstrukcí most Benešův, most Lazebnický i lávka mezi parkovištěm v Jelení zahradě a zámeckým Plášťovým mostem. Jejich stav je natolik špatný, že opravu již není možné dál odkládat.

Jako první přijde na řadu historický dřevěný most Lazebnický, který přes Vltavu spojuje městské čtvrti Latrán a Vnitřní město. „Opravu Lazebnického mostu bychom chtěli zahájit na podzim,“ sdělil Zbyněk Toman. „Letos na jaře provedeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavební povolení máme, dle odhadu projektanta náklady vyjdou na zhruba 25 milionů korun. Bude to kompletní oprava i s ocelovými nosníky, na kterých stojí dřevěná konstrukce mostu. Bude se jednat o kompletní výměnu materiálu. Například doposud používaný smrk chceme nahradit modřínem sibiřským, který má delší trvanlivost.“ Naposledy Lazebnický most prošel větší opravou před patnácti lety. Na podzim tedy musí lidé i dopravci počítat s uzavřením mostu, pro pěší ale zůstane průchozí. „Most se bude opravovat po částech,“ dodal Zbyněk Toman. „A to v zimním období, kdy ve městě téměř žádný provoz není. Uzavření mostu bude nepříjemné, ale myslím, že se s tím popereme.“

Opilý muž ve Větřní naboural do auta a do plotu školky. Z místa ujel

Všichni, kdo přes Lazebnický most v zimě často chodí, vědí, jak to na něm v mrazivých dnech klouže. Nicméně navzdory rekonstrukci se s tím dá těžko něco udělat. „Musíme brát v potaz hledisko památkové ochrany. Těžko tam nějaké protiopatření vymyslet. Nezbude než použít kvalitnější materiál,“ odvětil místostarosta.

Největší akcí bude oprava Benešova mostu za zhruba 37 milionů korun. „Včetně nějakého inženýrského opatření, jako je vybudování provizorního mostu,“ doplnil Zbyněk Toman „O tom jsme ale ještě nerozhodli. Možná bude stačit připravit jenom lávku.“ Most má kvůli kritickému stavu zábradlí už dlouho uzavřené oba postranní chodníky, takže místní i turisté musí chodit po vozovce. Práce na mostě jsou v plánu na podzim a přes zimu na přelomu roku 2024/25. „Také Benešův most projde totální rekonstrukcí, kdy zůstanou na místě jenom podpěry,“ přiblížil rozsah prací místostarosta. „Celý bude demontován a nahradí ho nová konstrukce betonového mostu. Podoba je daná – most bude vypadat stejně jako dosud. Opravu rovněž směrujeme na období od podzimu do jara, kdy je nejmenší provoz. Doprava pak asi povede Latránem, přes náměstí a Horní ulicí zase z města ven.“

Co se týká lávky v Jelení zahradě, město letos nechá připravit studii i projekt a příští rok zřejmě spustí opravu. Zafinancuje ji ze svého rozpočtu, ale na velké rekonstrukce dvou mostů se bude snažit získat dotace. „Problém je, že na opravu těch mostů se žádný dotační titul nevztahuje,“ připomněl dávný problém měst a obcí, které jsou ohledně financování rekonstrukcí svých mostů v zoufalé situaci. „Spolupracujeme tedy při shánění prostředků s Jihočeským krajem. Když bude nejhůř, budeme muset rekonstrukce realizovat z prostředků města.“

Show brazilských tanečnic pobavila návštěvníky plesu v Benešově

Aby toho nebylo málo, pravděpodobně do toho v příštím roce ještě spadne oprava mostu přes Vltavu na Plešivci, kterou uskuteční kraj. Také tento most má být kompletně udělaný nově.

Otazník dál visí nad provizorním mostem přes Vltavu u pivovaru Eggenberg. Překlenutí Vltavy v tomto místě čeká na trvalé řešení, podle všeho se však hned tak nedočká. „Stav provizorního mostu se v roce 2022 prověřoval,“ konstatoval místostarosta. „Jeho řešení je spíše problém budoucnosti. Provizorní most je průběžně opravován a nějaké roky tam ještě vydrží.“ Tady je třeba totiž nejprve nějak rozseknout zapeklitý oříšek, jak most v těchto místech přes řeku vybudovat, aby ho nestrhla stoletá voda.