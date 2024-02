Tříkrálová sbírka vynesla rekordní částku. I na Českokrumlovsku byli lidé štědří

Tříkrálová sbírka je u konce, kasičky jsou sečtené. V českobudějovické diecézi do nich lidé darovali rekordní částku, bylo to 12 624 488 korun. „Je to o 1,3 milionu více než v loňském roce,“ uvedla tisková mluvčí Diecézní charity České Budějovice Veronika Rybáčková. Na Českokrumlovsku se koledovalo v 17 obcích a městech a vybralo se bezmála 180 tisíc korun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na podporu potřebným mohli lidé přispět i třem králům v Českém Krumlově. | Foto: Se svolením Města Český Krumlov