V nedalekých Strážkovicích se ještě dokončuje stavba obchvatu. Zůstává zde průjezd na semafory po provizorní komunikaci v místě, kde bude obchvat napojen na současnou hlavní silnici směrem na České Budějovice. Zbývající část strážkovického obchvatu má začít sloužit do 4. prosince letošního roku.

Most bude mít délku 162,5 m. Nahradí současné přemostění, které například neumožňovalo průjezd velkých kamionů, na jedné z vedlejších tras mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, v podstatě tedy Jihočeský kraj. Podle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy je zakázka vysoutěžena na necelých 85 milionů korun a hotovo má být letos do konce roku.

Na Českobudějovicku se v Trocnově, který patří pod Borovany, staví nový most nad železnicí. Investorem je Jihočeský kraj. | Foto: Deník/Edwin Otta

U Trocnova na Českobudějovicku už se zřetelně rýsuje nad železniční tratí České Budějovice - České Velenice nový most.

