„Z našeho pohledu byla loňská sezona méně úspěšná co do počtu ulovených trofejí a jejich kvality,“ uvedl ředitel hornoplánské divize VLS Michal Frnoch. „A to ze dvou důvodů. Jedním bylo zvýšení intenzity vojenského cvičení v boletickém prostoru zejména v září a říjnu. Tyto měsíce jsou pro nás stěžejní, protože v té době probíhají jelení říje. Druhým důvodem je zvýšený výskyt velkých šelem, zvláště vlka. Rysa zde máme dlouhodobě, ten hospodaří se srnčí zvěří, kterou tedy lovíme minimálně. Ale bohužel i bohudík se tu již vyskytují ve větším počtu i vlci a v posledních letech to pociťujeme na hospodaření a myslivosti. Myslím, že se zde již natrvalo usadil alfa pár v oblasti Nové Pece, kde máme odloučenou honitbu. Tam vlci přicházejí většinou se sněhem z Národního parku Šumava, kde se zrovna na podzim stal tragický případ, kdy jsme tam přišli o jednoho loveckého psa po ataku vlka.“

Jarmark Kozel zahradníkem slavil úspěch. Obsadil krumlovské terasy na Vyšehradě

Divize provozuje myslivost na pěti vlastních honitbách. Nejrozsáhlejší honitbou o 23 000 hektarech je Knížecí stolec, hlavní území jelenů. Další honitby se nacházejí v Nové Peci, Vimperku, Bechyni a Homolském lese u Budějovic. Plán lovu na nich byl loni splněn. „To znamená, že lovci ulovili 550 kusů jelení zvěře, 270 kusů srnčí zvěře, zhruba tisíc prasat a na výjimku jsme ulovili 22 bobrů evropských,“ vyčíslil Michal Frnoch. „Bobrů je plná Olšina. Bohužel dělají velké škody, regulují nám toky tam, kde to nepotřebujeme, hlavně na rybnících. Ve správě máme 200 hektarů rybníků, a k nim bobr nepasuje. I když je chráněný, už pátý nebo šestý rok máme povolení k jeho odlovu.“ V rybníkářské oblasti jižních Čech jsou bobři problém. Narušují hráze, ucpávají požeráky a podobně.

Do honiteb někdy zavítá i los. „Losi tudy spíše jenom procházejí,“ řekl Michal Frnoch. „Většinou se vyskytují na pravé straně Lipna.“

Výstavu trofejí na Olšině doplňovaly také zvěřinové hody.