„Usilovali jsme o to léta letoucí,“ říká Jiří Reitinger, předseda fotbalového oddílu Sokola Křemže. „Rekonstrukci hřiště a trávníku jsme mohli nyní zahájit díky tomu, že se nám podařilo s pomocí obce dostat dotaci od státu. Zastupitelé nám odsouhlasili příspěvek, za což jsme strašně rádi, protože jsme na to čekali dlouhá léta.“

První fáze rekonstrukce se bude týkat ploch na hraní a trénink, druhá fáze pak samotné rekonstrukce zázemí pro fotbalisty. Jako první vjel na hřiště buldozer a zahájil rozsáhlé zemní práce. Vše se musí vybagrovat, odtěžit zeminu, srovnat sklon hrací plochy, položit drenáže a instalovat systém automatického zavlažování trávníku včetně retenčních nádrží na vodu. „Zkrátka, hřiště bude mít všechno, co má moderní hřiště mít,“ dodal Jiří Reitinger. „Navíc plocha hřiště bude trochu jinak situovaná než doposud. Bude natočená trochu více směrem k sousednímu rybníku, takže se zvětší prostor mezi hřištěm a kabinami. Vznikne tam asi patnáct metrů široký pruh.“ První fáze by měla být hotová do konce června příštího roku.

Křemežští fotbalisté zapracovali na tom, aby rekonstrukce hřiště nebyla investice vyhozená do vzduchu. „Asi před deseti lety jsme hřiště převzali za situace, kdy lidi do místního fotbalu už nebyli moc zapálení,“ vysvětloval předseda klubu. „Dřív jsme hráli dvě sezony i první A třídu, pak jsme spadli do okresního přeboru. Takže jsme se zaměřili na to, abychom vybudovali hlavně svoji základnu. Začali jsme tedy od těch nejmenších – minipřípravky, přípravky, mladší starší. Teď máme v krajské soutěži družstvo žáků, což je výborné. Máme velkou členskou základnu dětiček, proto chceme to hřiště vybudovat. Aby se nám to pak vrátilo v kategorii dospělých hráčů. A neutekli nám někam za lepšími podmínkami hlavně kvůli hřišti a zázemí. Proto myslím, že toto bude na dlouhá léta výborná investice.“

V mládeži vidí křemžští fotbalisté velikou budoucnost. Dětí mají hromadu. „Sice nám odcházejí, těžko je tady můžeme držet, protože míří do vyšších soutěží,“ říká Jiří Reitinger. „Máme asi sedm žáčků, kteří hrají ligovou scénu v SKP Č. Budějovice, jednoho máme v Dynamu. Několik let jsme nyní byli okresní přeborníci, v kategorii přípravky nám jezdí předseda předávat poháry, takže je vidět, že se tu s mládeží opravdu pracuje. Doufáme, že po vylepšení hřiště budou mít děti z fotbalu ještě větší radost. A stejně tak i my dospělí a fanoušci. Myslím, že si to všichni zaslouží.“

Hlavní hřiště na kopanou s pečlivě ošetřovaným trávníkem totiž ještě doplní dvě malá trávníková tréninková hřiště pro starší a mladší přípravku, ale už bez automatického zavlažování. Tato hřiště bude moci využívat i škola. A kabiny pro hráče po rekonstrukci doplní také klubovna.

Protože však bude hřiště kvůli stavebním pracím v příštím roce půl roku mimo provoz, jarní část sezony budou muset křemežští fotbalisté odehrát jinde. „Někde v azylu,“ přitakal s úsměvem Jiří Reitinger. „Doufám, že nám vyjdou vstříc partneři z Holubova, s nimiž máme spojené dětičky. Chtěli bychom tam odehrát alespoň soutěž mužů a dál bychom zápasy rozmístili různě po okrese. Možná do Chvalšin, nebo za humny do Vrábče. Máme totiž mladší přípravku, starší přípravku, muže, starší žáky, mladší žáky - takže pět týmů musíme někam umístit, abychom sezonu odehráli.“