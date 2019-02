Kaplice /VIDEO/ – Už jste někdy vařili kávu v džezvě? A s kardamomem k tomu? To si například mohli vyzkoušet a také ochutnat zájemci, kteří ve čtvrtek zavítali do Slovanského domu v Kaplici. Místní střední odborné učiliště obor kuchař - číšník tam pořádalo workshop pro veřejnost v rámci dne otevřených dveří.

Workshopem provázeli šikovné učnice a učitelé výcviku. „Není to náš první workshop. Pořádáme je na učilišti a letos jsme ho připravili tady, v našem středisku odborného výcviku,“ říkala Ilona Straková, vedoucí učňovského střediska. „Pořádáme to nejenom pro zájemce o studium, ale pro kohokoliv, koho zajímá gastronomie, chce nahlédnout pod pokličku zajímavých chutí a poznat snoubení různých pokrmů či nápojů.“ Letos učiliště vybralo mimo jiného přípravu kávy v džezvě s kardamomem. Jedná se o pravou tureckou kávu tak, jak ji připravují Turci v jejich domovině. „Je to silná, hodně aromatická káva, oslazená nebo dochucená kořením,“ vysvětlila Ilona Straková. „Káva musí být jemňounce namletá až na prach, pak speciálně natřikrát spařená ve speciální nádobce kónického tvaru – džezvě – a dochucená.“



Na workshop zašli například žáci 9.A ze ZŠ Školní v Kaplici. Kromě vaření kávy si vyzkoušeli přípravu ovocných smoothie nebo dvoutalířový servis. Úspěch sklidilo smoothie Zuzany Petrouškové z Bujanova a Kateřiny Macháčkové z Kaplice.



„Myslím, že je to dobrá akce pro ty, kdo ještě nevědí, kam po škole mají jít,“ mínila Kateřina, která by pak ráda pokračovala ve studiu na zdravotní škole v krajském městě. Zuzana pomýšlí na ekonomické lyceum tamtéž.



Dobré smoothie s využitím borůvek vyrobili také Pavel Goldfinger z Netřebic a Matyáš Mihalik z Kaplice. "Kromě borůvek jsme tam dali jahody, hrušky, pomeranč, špenát, citronovou šťávu a džus," vyjmenovali. "Občas si smoothie děláme doma.



To si děláme i zeleninový. Ty jsou taky dobrý." Matyáš po škole pomýšlí na matematicky zaměřený gympl v krajském městě a Pavel na programátora CNC strojů ve Velešíně.