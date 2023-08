Muzika, prohlídky tvrze s památkářem, bohatý program pro děti, spaní pod stanem a k tomu skvělá předpověď, která slibuje slunce a letní teploty. Takové bude letošní Pasovarské tvrzení na podporu záchrany stejnojmenné tvrze mezi Světlíkem a Slavkovem na Českokrumlovsku. Začíná v pátek večer, hlavnímu programu je vyhrazené sobotní odpoledne a večer.

Tvrz Pasovary v srpnu 2023. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Pasovarské tvrzení, to je v podstatě valná hromada našeho Spolku Z Pasovar. U té příležitosti jsme pozvali pár kapel a divadlo. Hlavním smyslem akce, která se koná potřetí, je tvrz propagovat, aby se lidé dozvěděli, že existuje a že lze přispět na její záchranu i na transparentní účet,“ přiblížila členka spolku Eliška Sýkorová. „Spolek sice dostává dotaci od památkářů, resp. od ministerstva kultury v rámci Havarijního programu, má ale finanční spoluúčast a peníze sháníme, kde se dá.“

Kdo všechno je ve spolku? „Každý, kdo přijde a je ochoten přiložit ruku k dílu,“ smála se další členka spolku Kateřina Zlámalíková. Tvrz má čtyři spoluvlastníky, kteří jsou zároveň zakladateli, členů spolku je víc. Na opravách se ale podílejí i nečlenové-dobrovolníci. „Zatím se opravily a zakonzervovaly gotické sklepy, kde je teď malé muzeum o historii Pasovar, zakonzervovaná je částečně i věž. Plánuje se venkovní schodiště na věži, protože momentálně je bez přístupu, a pokračovat by se mělo opravou střechy.“

Kdo může, pomůže. Muzikanti hrají zdarma

Co se Pasovarského tvrzení týká, Eliška Sýkorová, která má na starosti program, dodala, že všichni účinkují vystupují zadarmo. „Zřekli se nároku na honorář, což nás moc těší, že jsou tak ochotní. A pokud by se našli nějací sponzoři, kterým by se akce líbila a chtěli by přispět třeba na transparentní účet nebo výměnou za reklamu, byli bychom moc rádi. Teď to funguje tak, že to, co se na akci vybere, ji pokryje provozně, a zbytek jde na opravu tvrze. „Nejsou to ale žádné velké obnosy, má to všechno velmi komunitní ráz.“

Transparentní účet je 2401833766/2010.

Letos se koná třetí ročník dvoudenního Tvrzení, které se zatím nese ve spíše komorním duchu. „Kdyby se sešlo přes sto lidí, byli bychom šťastní. Vstupné je dobrovolné, resp. doporučené, 300 korun za dospělého, ale je to víceméně na každém, co chce přispět,“ doplnila Eliška Sýkorová.

Pasovarské tvrzení.Zdroj: Se svolením spolku Z Pasovar

V pátek se začíná kolem půl osmé večer, zahraje krumlovská kapela Billy Goats a bude i nokturno ve tvrzi, hlavní program startuje v sobotu ve tři hodiny. „Na pódiu máme asi čtyři kapely, bude i divadlo pro děti. Naplánované jsou také dvě komentované prohlídky tvrze s ředitelem jihočeského Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Danielem Šnejdem,“ přiblížila Eliška Sýkorová.

„Program jsme zaměřili i hodně na děti, aby se během dne zabavily, kromě divadýlka bude ježdění na koních, střelba z luku, čtení pohádky, dílnička,“ dodala Kateřina Zlámalíková.

Návštěvníci mohou dorazit už v pátek, spát mohou ve stanu, místa kolem tvrze je dost. „Nebudeme tu mít žádné tradiční stánky, ale občerstvení bude z místní kuchyně, bude se točit pivo. Lidé si mohou přivézt cokoli svého, třeba buřty na oheň, vlastní pití,“ uzavřela Eliška Sýkorová s tím, že na Pasovary dá přijet autem z obou stran, ale výrazně lepší cesta je od Světlíka, protože od Slavkova je v jednom místě v kopci velmi rozbitá s velkými kameny.

V pátek na Pasovarské tvrzení zahrají Billy Goats:

Zdroj: Youtube