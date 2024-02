Aby se děti ve školy cítily lépe. Do týdne pro wellbeing se zapojili i v Kaplici

Děti se do školy mají těšit, měly by se v ní cítit bezpečně, učení by je mělo bavit a také by měly věřit tomu, že učení má pro ně smysl. I to je cílem kampaně Týden pro wellbeing ve škole, jejíž nultý ročník běžel od 13. do 20. února ve školách po celé republice. Zapojili se do ní i na Kaplicku.

Týden pro wellbeing ve škole na ZŠ Fantova v Kaplici. | Foto: Se svolením školy