V nově schváleném rozpočtu na letošní rok počítá Jihočeský kraj, který je investorem, s částkou 471 813 000 korun. Jižní tangenta se začala stavět vloni na jaře.

Pracovat se začalo v lokalitě pod Včelnou, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka železnice, Jižní tangenty, silnice z Českých Budějovic na Včelnou a stezky pro pěší a cyklisty.

Dopravní omezení

Akci ale provázejí dopravní omezení, pro automobilový provoz, pěší i cyklisty. Přes staveniště aktuálně vede provizorní stezka pro pěší a cyklisty. Kraj na ni dal 2,4 milionu korun. Částkou 300 tisíc se na výstavbě bezpečnější spojky podílela i obec Včelná. Automobily jezdí kolem staveniště také po dočasné komunikaci, na níž je omezena tonáž vozidel hranicí 3,5 tuny.

Jižní tangenta má celkem stát podle náměstka hejtmana Pavla Klímy 845 milionů korun a bude měřit 2,706 kilometru.

Kromě dopravních omezení souvisí se stavbou také zvýšená doprava například výkopové zeminy. Ta se dotýká třeba i nedalekého Boršova nad Vltavou. "V okolí naší obce probíhají čtyři velké stavební akce. Pivovar Plavnice, bytový dům Žitný mlýn, Jižní tangenta a výstavba D3," vypočetl starosta Boršova Jan Zeman. Doplnil, že před několika týdny se přes obec převezla "bouračka" pivovaru, nyní se odváží materiál ze mlýna a už se také vozí přebytečná výkopová zemina z Jižní tangenty.

Proud náklaďáků

Jan Zeman upozornil, že obec zařídila uložení více než 120.000 m3 v místě staveniště a převážet se má tedy z tangenty zhruba 80 000 m3 do konce tohoto roku. "Což znamená asi 2 x 1100 náklaďáků vše do štěrkopískoven ve Vrábči. Stále slyším slova pána, který kvantifikoval výkopovou zeminu před rokem 1989: Bude toho 240 000 m3," uvedl na adresu přípravy stavby Jan Zeman s tím, že jiný odhad z přípravy jen tři roky starý zněl: Do 30 000 m3. "Investorovi jsme vstřícnými krok ušetřili za dopravu a ukládání dobře 50 milionů korun," dodává Jan Zeman, ale připojuje, že zeminy je mnohem více, než se říkalo před zahájením investice. "Trochu to připomíná plastovou lžičku z Pelíšků…," míní Jan Zeman.

Jižní tangenta má být dokončena v roce 2023 a společně s novou dálnicí výrazně ulehčit dopravu na Českobudějovicku.