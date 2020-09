Parcela naproti výstavišti u Husovy třídy v Českých Budějovicích nyní zeje prázdnotou. Prodejna automobilů se odsud v minulém roce odstěhovala na okraj sídliště Máj. Ale pozemek by neměl zůstat ladem. Soukromý investor připravuje stavbu hotelu.

Podle primátora Jiřího Svobody byl záměr představen na posledním jednání rady města a je v souladu s územním plánem. Radní se ale s projektem jen seznámili, nepřijímali k němu žádné rozhodnutí.

A nejedná se o jedinou novou stavbu v lokalitě. V blízkém okolí byly nedávno dokončeny nebo se dokončují obytné domy v Husově třídě nebo u areálu Jihočeské univerzity. Město pak podle náměstka primátora Viktora Lavičky připravuje například stavbu parkovacího domu u sportovní haly. Teď chystá pro upřesnění projektu takzvané tržní konzultace a v listopadu chce vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele. Ten by měl objekt postavit, ale připravit i podklady pro stavební řízení.

Velkou proměnou tak může v příštích letech projít lokalita Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce v Českých Budějovicích poblíž Dlouhého mostu.

Na posledním jednání rady města tento týden byl představen záměr stavby nového hotelu poblíž Husovy třídy. Měl by vzniknout na místě bývalé prodejny automobilů naproti areálu Výstaviště České Budějovice. Podle primátora Jiřího Svobody se radní se záměrem jen seznámili, nepřijímali k němu žádné rozhodnutí. „Je to na volné ploše v ose hlavního vstupu na výstaviště,“ přiblížil umístění objektu Jiří Svoboda a dodal, že územní plán umožňuje, aby v lokalitě takový objekt vznikl.

Vyšší ze dvou budov by měla mít 12 podlaží. Nabídnout má 100 pokojů a 60 apartmánů. Záměr investora potvrdila Deníku Antonie Šaldová, generální ředitelka Hochstaffl Group CZ. „Myšlenka výstavby hotelového komplexu je záležitostí posledních několika let. Momentálně se nacházíme ve fázi plánování a přípravných prací. Stavba bude prováděna na pozemku, který vlastní jedna z firem skupiny Hochstaffl,“ uvedla Antonie Šaldová.

Zdroj: Deník/ Edwin OttaPrimátor ocenil, že investor nezamýšlí objekt postavit až na hranici pozemku. „U Husovky nechává prostor pro cyklostezku,“ říká Jiří Svoboda. Podle náměstka primátora Petra Holického to umožní v budoucnu propojení Čtyř Dvorů s centrem města další cyklostezkou, která by měla slušné parametry. Dnes je sice možné jet mezi největšími sídlišti a centrem po cyklostezkách, ale je to značnou oklikou přes lávku v Plzeňské ulici nebo přes lesopark Stromovka.

Budějovický primátor připomněl, že město se již také zabývá možností stavby lávky pro pěší a cyklisty, která by vedla přes komunikaci Na Dlouhé louce ke Dlouhému mostu.

Také na parkovištích podél ulice Na Dlouhé louce se chystají stavební projekty a novinky připravuje i Výstaviště České Budějovice. Podle Mojmíra Severina, předsedy představenstva firmy, je připraveno v rozsáhlém areálu asi deset projektů. Nejvýznamnější investicí bude rekonstrukce pavilonu Z. Začít se má v druhé polovině října, hotovo má být do dalšího ročníku Země živitelky.

Časem se chystá i stavba nové restaurace Rybářská bašta, haly místo amfiteátru či parkovacího domu.