Podle pracovníků SŽDC zřícení mostu, který je ve vlastniství Ředitelství silnice a dálnic, jelikož jde o silnici I. třídy, ani svahu před ním nehrozí, a tak obnovili provoz vlaků pod mostem. Kdy stavbaři dokončí opravy sesunuté krajnice a zpevnění svahu, nikdo zatím není schopen odhadnout.

"Komunikace je neprůjezdná pro veškerý provoz," upozornil policejní mluvčí Milan Bajcura a dodal, že objízdná trasa je pro směr České Budějovice Kaplice po silnici I/29 přes Český Krumlov.

Pro osobní vozidla je určena jiná objízdná trasa přes Velešín.

Podle tiskového mluvčího ŘSD Jana Rýdla došlo k utržení krajnice po najetí kamionu ke kraji vozovky. "K události došlo v předpolí mostu," zdůraznil Jan Rýdl s tím, že pro jistotu byl z bezpečnostních důvodů zastaven provoz na opravovaném mostu. Kdy dojde k obnově provozu nelze říci, pravděpodobně to bude v řádu dnů.

Komunikace byla podle Milana Bajcury poškozena už v dřívější době. "Pod tíhou kamionů a zřejmě i vlivem dešťů z posledních dnů se pravá krajnice začala postupně sesouvat. Dnes, tedy v úterý 26. května byl na stavbě kontrolní den a geolog rozhodl pro jistotu o uzavření," doplnil Milan Bajcura.

Zdroj: Deník / Zuzana Gabajová

Most nad tratí u Netřebic potřeboval nutně zrekonstruovat. To znamená, že v místě bude až do 1. října omezený provoz a v některých obdobích i úplná uzavírka. Motoristy po celou dobu čekají objížďky, takže je možné, že v některých místech provoz zhoustne a budou se vytvářet kolony.

Úplné uzavírky silnice I/3 jsou naplánovány ve dnech 19.-23. července a 21.-23. září 2020. Tehdy povede objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t přes město Český Krumlov.

„Most evidenční číslo 3-117 před Netřebicemi, který vede přes elektrifikovanou železniční trať, má velmi špatnou nosnou konstrukci,“ objasnil Jiří Vachel z Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice. „Bude opravován po polovinách, přičemž bude zachován provoz v jednom jízdním pruhu pouze pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny.“ Osobní auta a jiná osobní doprava se mostu po celou dobu opravy budou vyhýbat po značených objízdných trasách.

To znamená, že ve směru od Českých Budějovic motoristé ve Velešíně odbočí na Velešín Nádraží, Markvartice, Zubčice a v Kaplici Nádraží se opět napojí na silnici E-55. V opačném směru od Kaplice odbočí v Kaplici Nádraží na Výheň, Dlouhou a odtud do Velešína, kde budou pokračovat v jízdě po E-55.

Při úplných uzavírkách čeká nákladní dopravu objížďka přes Český Krumlov. Čili směr Krumlov pojedou už od Kamenného Újezdu a z Č. Krumlova zamíří ke Kaplici. Na E-55 se dostanou v Kaplici Nádraží. Stejná trasa je čeká i z opačného směru. Pří jízdě od Římova se na silnici do Č. Krumlova dostanou přes Horní Třebonín.

„Úplné uzavírky a traťové výluky jsou nutné při demolicích polovin mostu,“ říká Jiří Vachel. „Při opravě mostu bude totiž provedena demolice nosné konstrukce, části opěr, křídel a přechodové oblasti v předpolí mostu,“ popsal. „Následně bude nově zhotovena nosná konstrukce, části opěr, úložné prahy, mostní svršek, záchytný systém, přechodová oblast a svahy před a za mostem pracovníci vybrané firmy zpevní pomocí gabionových košů.“

Celkové náklady na opravu mostu jsou vyčísleny na 24,5 milionu korun.