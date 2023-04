U několikrát vyhořelého domu ve větřínském kopci, na hlavním tahu na Frymburk a Lipno, už několik týdnů leží nabourané auto. BMW převrácené na střechu má sice středočeskou SPZ, psané je ale na jednoho muže z Větřní.

Nabourané BMW nad sběrným dvorem ve Větřní má středočeskou SPZ, patří ale občanovi města. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Dům s adresou Šumavská č. p. 145, který je v soukromém vlastnictví, zatímco pozemek pod ním, včetně zahrady, patří Státnímu pozemkovému úřadu, za odvoz vraku je ale zodpovědný majitel vozidla. Nenadělá s tím nic ani Policie ČR. „Z naší strany se nebude dít nic, je na majiteli vozidla, aby si vrak naložil a odvezl,“ potvrdil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

„Auto není naše, řešili jsme to i s policií. Je to opravdu na majiteli. Ten říkal, že to odstraní, ale nějak se k tomu nemá. Mohl by ho uhánět leda vlastník pozemku, Státní pozemkový úřad, “ doplnil místostarosta Jaroslav Vojtíšek. „Máme tu i další vrak u tzv. učiteláku, ten tam také straší už dlouho. Podařilo se nám zbavit alespoň dvou vraků dole za potravinami, ale je to těžké, město nemá mnoho možností, jak to řešit.“