U několikrát vyhořelého domu ve větřínském kopci, na hlavním tahu na Frymburk a Lipno, už několik týdnů leží nabourané auto. BMW převrácené na střechu má sice středočeskou SPZ, psané je ale na jednoho muže z Větřní.

Nabourané BMW nad sběrným dvorem ve Větřní má středočeskou SPZ, patří ale občanovi města. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Dům s adresou Šumavská č. p. 145, který je v soukromém vlastnictví, zatímco pozemek pod ním, včetně zahrady, patří Státnímu pozemkovému úřadu, za odvoz vraku je ale zodpovědný majitel vozidla. Nenadělá s tím nic ani Policie ČR. „Z naší strany se nebude dít nic, je na majiteli vozidla, aby si vrak naložil a odvezl,“ potvrdil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

1/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 2/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 3/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 4/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 5/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 6/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 7/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 8/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 9/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 10/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 11/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 12/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 13/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 14/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 15/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici. 16/16 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Ve Větřní hořelo ve vybydleném domě nad tamním sběrným dvorem v kopci v Šumavské ulici.

„Auto není naše, řešili jsme to i s policií. Je to opravdu na majiteli. Ten říkal, že to odstraní, ale nějak se k tomu nemá. Mohl by ho uhánět leda vlastník pozemku, Státní pozemkový úřad, “ doplnil místostarosta Jaroslav Vojtíšek. „Máme tu i další vrak u tzv. učiteláku, ten tam také straší už dlouho. Podařilo se nám zbavit alespoň dvou vraků dole za potravinami, ale je to těžké, město nemá mnoho možností, jak to řešit.“

Opilý muž ve Větřní naboural do auta a do plotu školky. Z místa ujel