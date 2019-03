Oním stotisícím hostem se, kolektivně, staly pracovnice Městské knihovny Kaplice a památeční fotografování U Seidelů se pro ně během chvíle změnilo v oslavu. Právě ony byly těmi, které pokořily hranici sto tisíc návštěvníků.

„Po focení jsme si chtěly s kolegyněmi zajít do města na dortík a na kávičku, tak to už nebudeme muset,“ smála se viditelně potěšená Jiřina Kostková, která je knihovnicí už od roku 1980. V roce 1982 svou profesní dráhu zasvětila Městské knihovně Kaplice a působí v ní, teď už jako vedoucí, dodnes. „Dnes je jediný den v týdnu, kdy nepůjčujeme knihy, a měly jsme tu domluvené fotografování. Tohle jsme ani ve snu nečekaly, je to krásné překvapení.“

Zvěčnit se na fotografii v historických kostýmech se byla společně s kolegyněmi Janou Urazilovou , Alenou Schmiedovou, Margitou Štěpánkovou a Marií Polanskou. Blahopřáli jim Zdena Mrázková, Olga Hintermüllerová, Petr Hudičák či Miroslava Kubičková z Musea a také ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, který ateliér provozuje, Petr Troják, jednatel ČKRF Miroslav Reitinger a místostarosta města Ivo Janoušek.

Právě pro knihovny, jako poděkování za spolupráci, ateliér v březnu, měsíci knihy, pořádal speciální prohlídky a fotografování.

"Oslovili jsme knihovny přímo, velmi nám pomohly s propagací naší ediční řady Seidelova Šumava, která má už tři díly, a tak jsme se jim mohli alespoň takto odvděčit," dodala Zdena Mrázková. "Měli jsme tu na focení desítky knihovnic, například z Tábora, Soběslavi, z Budějovic nebo třeba z Dobré Vody."