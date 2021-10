Na okraj voleb do Spolkového sněmu uvedli volební pomocníci i různé kuriozity. Tak v Mnichově volil jeden volič "císařovnu Sissi", jiný ve Furthu dal hlas Donaldu Trumpovi… PNP k tomu dodává, že hlasy nedošly na místo určení, odevzdané volební lístky nebyly vzhledem k uvedeným prominentním jménům platné. "K pobavení členům komisí ale rozhodně posloužily," uvádí list.

Ve středu obžalovaný nevypovídal. Jako svědkyni slyšel soud kolegyni poškozené. Ta uvedla, že po návratu z dovolené přišla na kliniku s četnými náplastmi a komentovala to slovy, že všude krvácí. Poradila jí, aby se obrátila na tísňový příjem, což posléze udělala. Tam jí zjistili nápadně nízkou srážlivost krve a přijali ji k léčení. Měla četné hematomy, silné bolesti ledvin a krvácela mimo jiné z kolen, nosu a jazyka. V nebezpečí ohrožení života ale podle obžaloby nebyla.

Podle obžaloby přimíchal loni v červenci ženě, zdravotní sestře, do jídla velké množství přípravku na ředění krve. Motivem měl být záměr poškozené se s ním rozvést a s dětmi se vrátit domů, do Severního Porýní. Tomu chtěl obviněný zabránit.

Soud mu vyměřil dvacet let vězení. Dětem musí zaplatit bolestné po 20 000 eurech, matce zesnulé 1000 eur.

U soudu ujišťoval, že si zranění oběti nemůže vysvětlit, ale soudní znalec vyloučil, že by si je mohla způsobit sama při pádu. Měla masivní zlomeniny obličejových kostí a těžká vnitřní zranění hlavy. Po deseti dnech intenzivního ošetřování zemřela.

Znali se deset let a v době činu tvořili pár. Šestnáckrát trestaný muž ale měl ještě v Bregenzi jinou a partnerka s tím srozuměna nebyla, uvádí list. V bytě nové známosti došlo k hádce, při které obžalovaný atakoval brutálně manželku, která mu přišla domluvit. Všichni tři přítomní byli silně opilí, muž měl 2,7 promile.

"Hodně svalové síly, dřevěných fošen a 25 mužů hasičského sboru Ternberg bylo o volební neděli třeba k vysvobození vola, který na místním statku spadl do žumpy," píší OÖN a zařazují událost do své rubriky Happy end. Po akci zvíře prohlédl veterinář a zjistil, že není zraněno.

"Z poškozených 90 kaktusů bylo část starších sto let," pokračuje list. "V Botanické zahradě se teď pokoušejí ošetřit rostliny uhelným prachem, který by jim mohl pomoci k vedlejším výhonkům a tak mohly být částečně zachráněny."

V noci na středu se kdosi vloupal do skleníku v Botanické zahradě a poškodil kaktusy v hodnotě asi 11 000 eur, napsaly OÖN.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.