„Pustila jsem se do toho, když jsem byla na mateřské,“ vyprávěla Erika Kubandová. „Měla jsem čas, najednou jsem nemusela stát jenom v cukrárně a mohla jsem se na to podívat i z druhé strany. Dítě pořád spalo, tak jsem začala péct. A strašně mě to baví. Už dva a půl roku každý den nedělám nic jiného, než peču.“

O experimenty, jaké chutě a jak je sladit, při tom není nouze. „V létě pečeme něco jiného než v zimě a pořád musíme dělat novinky, lidi nebaví stále stejné zboží. Kromě větrníku, ten asi nepřestane bavit nikdy.“ A když budete chtít, paní majitelka vám upeče i dort v podobě velikého větrníku a ještě vám ho vyzdobí opravdovými živými květy.

Ostatně si v kavárně můžete květiny a kytice zakoupit v květinovém koutku, takže kavárna a cukrárna je s květinami propojena ve všech směrech. „Ano, na přání děláme i větrníkové dorty,“ přitakala paní Erika. „Květinový kout je fajn, když je méně lidí, můžeme tu z květin tvořit a jsou příjemným voňavým doplňkem cukrárny. Moje kolegyně Káťa je květinářka a moc jí to baví. Pěstujeme si svoje kytky a jedlými květy zdobíme dorty, zákusky. Mnohdy si lidé objednají dort i květinu, tak je uděláme tak, aby ladily k sobě. Je třeba vědět, které květiny jsou vhodné, protože jinak by mohly i zkazit chuť, neboť některé jsou hořké.“

Tým tří koček se daří držet stálý. Floristka Káťa je jeho součástí zhruba sedm let, třetí do party dlouho byla Eričina maminka, která již odešla do důchodu, takže trio omladilo o novou kolegyni. A v případě potřeby vypomáhají ještě brigádnice.

Někdy se vám může poštěstit najít v nabídce kavárny i nějaký ten masný výrobek, jako třeba sekanou od Ondry. „To je manžel,“ vysvětlovala s úsměvem Erika Kubandová. „Občas nám něco dobrého udělá, když má čas, nebo na nějakou společenskou akci.“ I jim se totiž kavárna věnuje. „Původně měla být kavárna místem setkávání místních nejenom při kávě, ale také při různých akcích, jako je vyrábění s dětmi, nebo tvorba pro dospělé, koncerty, cestovatelské přednášky, promítání filmů. Je to místo, kde se může angažovat, kdo má chuť, snažíme se přilákat místní.“

S dobou covidovou bojují jako všude. „Ale pořád máme otevřeno, to považuji za úspěch,“ těší paní Eriku. „Už jsem ale z těch zákazů a příkazů unavená, navíc teď jsem sama covid prodělala. Na druhé straně si myslím, že ta situace turisty do Plané přilákala, jelikož nemohli cestovat do zahraničí. A to i mimo sezónu, myslím, že i díky tomu se to v Plané hodně zvedlo.“