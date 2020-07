Stejný klid panuje v neděli také u sídla společnosti InTiCa Systems v Krumlovské ulici, kde podle spekulací místních pracují nakažení dělníci. Spolu s nimi dalších zhruba 270 lidí, kteří v příštích dnech musejí podstoupit covid testy. V rozsáhlém areálu se nesvítí. Vidět je jen oplocení pozemku a závora. Před firmou je informační tabule, kde visí inzeráty s pracovními nabídkami. O mimořádném režimu, tedy dočasném zastavení provozu a nutné dezinfekci výrobních prostor, ani zmínka. U firmy nikdo není.

Nedaleko, u obchodního domu Lidl, je celkem rušno. Zdá se, že v Prachaticích kvůli koronaviru někteří lidé cítí neklid. Část nakupujících totiž vychází z obchodu v rouškách.

Obyvatel Prachatic Pavel Božovský popisuje, jak vnímá situaci on. „Jak přišlo rozvolnění, lidé přestali nosit roušky, přestali se chránit. Dělaly se různé akce, hospody otevřely. Je to otázka času, kdy to zase přijde,“ hovoří Pavel Božovský před Lidlem skrz roušku. Domnívá se, že za opětovné šíření nákazy si mohou lidé sami. „Přestali jsme se chránit. Pokud sám budu dodržovat hygienické předpisy, tak se nákazy nebojím,“ komentuje. Roušku nosí do obchodů pořád, nasazuje si ji, i když jede v paneláku výtahem.

Také další zákazník vychází z obchodu s rouškou. „Jezdím relaxovat za tetou do Volar, teď se vracím do Českých Budějovic. Slyšel jsem, že jsou tady v Prachaticích nakažení. Strach z koronaviru nemám, ale roušku nosím, když jdu do obchodu, ať je to kdekoliv. Abych chránil ostatní. Když jdu ven, tak ji nenosím. Do Prachatic jezdím za příbuznými tak jednou za dva týdny,“ říká Jiří Vlček.

Anežka Furišová z Prachatic nákup pořídila bez roušky. „Začnu ji ale nosit, když vidím a slyším, co se děje. To víte, mám z toho strach,“ svěřuje se.