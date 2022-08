Na stavbě Jižní tangenty mezi Včelnou a Českými Budějovicemi se chystá uzavírka provizorní silnice přes staveniště. Důvodem je chystaná přeložka železniční tratě v místě, kde vzniká velká mimoúrovňová křižovatka. Uzavírka začne 26. srpna a měla by skončit do poloviny září. Související dopravní opatření přesněji představí zástupci Jihočeského kraje, investora, v pondělí 22. srpna 2022.

Uzavírka se bude týkat i MHD. Třeba zastávka Včelná, Pod Tratí bude dočasně obousměrně zrušena bez náhrady.

Řidiči jedoucí z Českých Budějovic na Český Krumlov mohli sledovat už v uplynulých týdnech stavbu velké kruhové křižovatky, která také souvisí se stavbou Jižní tangenty a má ji napojit na současnou silnici I/3 (výpadovka na Český Krumlov). Nový kruháč už je připraven k otevření.

Dopravu v regionu pak významně ovlivní v příštích dnech také chystané odstřely u Chotýčan při stavbě dálniční odpočívky. Dálnice bude kvůli odstřelům několikrát uzavřena a provoz se přesune na starou silnici mezi Ševětínem a Borkem. První uzavírka je plánována u Chotýčan na úterý 23. srpna od 10 do 12 hodin. Dále pak ve stejný čas 25. srpna, 30. srpna a 1. září.

U Včelné od pátku

Uzavírku u Včelné si vynutí práce na železnici. Od pátku 26. srpna do 13. září budou stavbaři pod Včelnou překládat železniční trať České Budějovice – Kájov do konečné polohy na nové železniční mosty v rámci stavby Jižní tangenty. Z tohoto důvodu dojde, stejně jako před rokem, k uzavření provizorní komunikace pod Včelnou. „Slíbil jsem, že vždycky při dopravních stavbách budeme hledat taková řešení, abychom co nejméně překáželi. Po dobu, kdy bude provizorní komunikace uzavřena, otevřeme nový kruhový objezd na krumlovské výpadovce, který komplikované dopravní situaci výrazně uleví,“ řekl k uzavírce hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Kromě kruhového objezdu totiž bude dočasně zprovozněna již hotová část Jižní tangenty až k Lidické třídě. Vznikne tak kratší objízdná trasa, než přes Mánesovu ulici a Litvínovický most, jako před rokem, při minulé uzavírce pod Včelnou. Sloužit bude ale jen po dobu prací na železnici.

Minulý rok v létě musely koleje pod Včelnou opustit svou obvyklou trasu, protože na ní bylo třeba postavit dva nové mosty. Ty jsou součástí budované velké mimoúrovňové křižovatky mezi Včelnou a Českými Budějovicemi. Silnice mezi Včelnou a Českými Budějovicemi byla zcela uzavřena a znamenalo to na devět dní komplikace pro dopravu v širokém okolí, protože řidiči z Kamenného Újezdu nebo ze Včelné museli jezdit do Českých Budějovic po silnici od Krumlova (I/3). Kvůli tomu se ještě zvýšilo její už tak vysoké zatížení.

Rychlejší stavba kruháče

Letos se koleje vrací zpět do definitivní polohy na nově vybudované železniční mosty. A Jihočeský kraj přijal pro železniční překládku řešení, které by mělo situaci výrazně zlepšit. Podle Martina Kuby nechal kraj přeorganizovat stavbu kruhové křižovatky, která napojuje Jižní tangentu na výpadovku na Český Krumlov. Na silnici z Českých Budějovic na Krumlov vznikla krátká objížďka a není proto třeba jezdit přes staveniště kruháče po I/3 na semafory, jak se původně plánovalo. Zjednodušila se tím doprava na mezinárodním tahu a hlavně kruhová křižovatka proto vznikla rychleji. Nyní se může stát součástí objížďky na Včelnou. "Z této kruhové křižovatky se můžete dostat po již dokončeném prvním úseku Jižní tangenty pod Včelnou a pokračovat po Lidické dál do centra města. Průjezd bude umožněn i v opačném směru. To je řešení, kterým se vyhneme přetížení silnice od Krumlova a Kaplice v úseku od Plané do Litvínovic,“ vysvětlil Martin Kuba.

Toto řešení významně zjednoduší i vedení linek MHD a autobusové dopravy, které budou jezdit po průjezdu okružní křižovatkou po obvyklé trase po Lidické třídě a změny a omezení tak budou výrazně menší než v loňském roce. V tomto směru tedy byly minimalizovány dopady do omezení linek MHD a spojů veřejné linkové, ale i drážní dopravy, neboť výluka na dvořišťské trati byla v jiném termínu a zde bude jezdit drážní doprava bez omezení. „Bez omezení veřejné dopravy se neobejdeme. Chápu, že to bude pro spoustu lidí na začátku nového školního roku nepříjemné a žádám Jihočechy o trpělivost. Těch 19 dní to jistě vydržíme. Jsem rád, že se nám řešení s využitím kruhového objezdu podařilo projednat a jsem přesvědčen, že je to to nejlepší, co jsme mohli udělat,“ dodal Martin Kuba s tím, že nebylo možné kvůli navazujícím akcím uzavírku napklánovat na jindy.

Dopravní omezení se bude týkat následujících spojů a linek:

MHD České Budějovice: Linka číslo 7 bude v úseku ze zastávky Hrnčířská do zastávky Včelná vedena odklonem. Nebude obsluhována zastávka Včelná, pod tratí – zastávka bude zrušena. Náhradní autobusová zastávka bude u restaurace U Kaštanu tam, kde byla již v roce 2021. Zároveň pro úsek Rožnov – Včelná – Boršov nad Vltavou bude upraven jízdní řád linky číslo 7.

Veřejná linková doprava: Linky 330510 a 330530 budou na zastávce Včelná zastavovat v náhradní zastávce u restaurace U Kaštanu tam, kde byla již v roce 2021, jízdní řád se nemění.

Linka 320131 neobslouží zastávky Včelná, pod tratí a Včelná – bude vydán výlukový jízdní řád.

Železniční doprava: Na železniční trati České Budějovice – Horní Dvořiště bude provoz zachován po celou dobu bez omezení. Spoje Českých drah po této trati budou vedeny vlakem dle pravidelného jízdního řádu Českých drah.

Spoje GWTR budou v úseku České Budějovice – Boršov nad Vltavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v termínu od 29. 8. do 13. 9. 2022 podle výlukového jízdního řádu GWTR.

Ve všech spojích platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus. Informace o jízdních řádech bude možné zjistit na www.idos.cz a také na dispečinku společnosti JIKORD spol. s. r. o., v pracovních dnech od 6 hod do 23 hod, tel. kontakt je +420 380 309 022. Dále cca od 15. 8. 2022 budou informace k náhradní autobusové dopravě a jízdním řádům vyvěšeny na titulní stránce JIKORD.cz. Informace o jízdních řádech mohou poskytnout i starostové obcí Včelná a Boršov nad Vltavou. Platné jízdní řády budou po uvedenou dobu vyvěšeny na úřední desce obcí.

Jihočeský kraj s ohledem na shora uvedená omezení železniční dopravy na železniční trati do Českého Krumlova a Volar také upozorňuje organizátory případných školních cyklovýletů, aby v uvedeném období zvážili při cestě z Český Budějovic využití této trati, neboť nakládka kol do výlukových autobusů by při velkém množství vyvolala těžko řešitelné problémy. Cyklisté budou při dopravním omezení vedeni objížďkou po místních komunikacích.