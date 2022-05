Například v českokrumlovském hotelu Gold v centru města hledí vpřed optimisticky. Tento hotel, bývalá jezuitská letní rezidence, je zařízený v romantickém duchu a můžete se tu ubytovat třeba v dvoulůžkovém pokoji de luxe se saunou nebo v královském apartmánu ve stylu Ludvíka XIV. „Ohledně zájmu turistů to zatím vypadá dobře,“ sdělil recepční hotelu David Helml. „Na květen máme plno. Pak to trochu opadá, ale to se ještě může změnit.“ Hotel Gold náleží k těm, které dobu covidovou přežily a nucenou pauzu využily k rekonstrukci restaurace . Nicméně okolnosti donutily provozovatele své ubytovací služby trochu zdražit. „Ale ne nijak drasticky, takže jsou ceny víceméně podobné,“ konstatoval recepční.

Krumlovský Hostel 99 poskytuje cestovatelům dvou, osmi a dvanáctilůžkové pokoje rovněž v historickém objektu v centru Krumlova. Provozovatelka Barbara Pechová je ohledně letošní sezony velkou optimistkou. „Doufám, že bude stejně dobrá jako minulý rok i přesto všechno, co se děje,“ říká. „Loni zamířili do Českého Krumlova čeští turisté, tak doufáme, že to bude to samé. Přeji si to a věřím v to. Nějací cizinci už se v Krumlově objevují, ale my jako hostel ubytováváme hlavně Čechy, v létě jsme tu především pro vodáky.“ Nějaké rezervace na léto již mají. „Věříme, že zájem o ubytování bude. Musí to být dobré. Dobu covidovou jsme nezvládali stejně jako ostatní. Pořád jsme v tržbách dva roky pozadu. Už proto musí být tato sezona dobrá,“ dodala s úsměvem. „Pokud bude taková, jako minulý rok, tak to přežijeme.“

Ceny zatím nezvyšovali. „Během května to budeme promýšlet, něco málo budeme muset přihodit,“ připustila Barbara Pechová.

Frymburský wellness hotel zatím ceny za ubytování nezvedl. „Ale zvedli jsme vstupy do bazénů, neboť máme venkovní celoročně vyhřívané bazény,“ sdělila Simona Flöringová z obchodního oddělení hotelu. „A nárůst cen energií se projevil pochopitelně i u nás. Ale cenu za ubytování jsme nezvyšovali, jelikož některé rezervace máme už od zimy, tak těmto zájemcům teď najednou ty ceny nemůžeme zvýšit. Ovšem do budoucna to nemůžeme zaručit.“

Poptávka po ubytování ve Frymburku na léto je. „Rezervace již zaznamenáváme,“ potvrdila Simona Flöringová. „Pomalinku se to plní. Myslím, že i plno lidí čeká na poslední chvíli, jestli se zase něco nezmění a něco nepřijde. Nechtějí teď moc plánovat vzhledem k situaci covidové a nyní i válečné, včetně zvyšování cen. Ale víc než z poloviny máme rezervace zaplněné.“ Dobu covidovou hotel ustál a personál doufá, že už to bude jen lepší.