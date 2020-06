Uskutečnilo se tam jedno z pravidelných setkání zástupců infocenter a ti nedebatovali pouze u stolu, ale také je čekala návštěva tamního cisterciáckého kláštera. S novou výstavou je dokonce přišel seznámit jeden z obyvatel kláštera, bratr Aelred.

"Setkání se mi líbilo moc," zhodnotila ho Lucie Roubínová, ředitelka Kulturního a informačního centra v Horní Plané. "Bylo to velmi originální, že jsme se mohli setkat s cisterciáckým mnichem. To se asi hned tak někomu nepoštěstí."

Zástupci infocenter se většinou scházejí dvakrát do roka. "Setkání íček mají hrozně do sebe, protože se všichni osobně známe, předáme si navzájem nápady a zkušenosti, je to perfektní," přiblížila Lucie Roubínová. "Nyní jsme měli setkání posunuté kvůli koroně, proto jsme se sešli až v červnu. Jsou tu hlavně lidé z Lipenska, ale postupně se snažíme obsáhnout větší území - i Český Krumlov, České Budějovice atd."

Pracovníci infocenter se mimo jiné třeba navzájem informovali, kde vznikly nové turistické trasy a cyklostezky, a o dalším dění.

V Horní Plané například kulturní programy rozjedou od července. "Budou to letní kino, Léto u kašny," vyjmenovala Lucie Roubínová. "Markétskou pouť jsme letos museli zrušit, na tu příjíždí obrovské množství návštěvníků. Rock fest na začátku července také. Na konci srpna se snad uskuteční Traktoriáda. V září pak September fest. Nucenou pauzu jsme využili k opravám a přípravám."