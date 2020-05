„S předchozí výukou on-line jsme se poprali velmi dobře,“ ujistila Zdeňka Lovčí, ředitelka Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště v Kaplici. „A nynější konzultační režim od 11. května také zvládáme. Třetí ročníky učebních oborů a i maturitní obory mají speciální rozvrh. Od pondělka se rozběhly rovněž konzultace k odbornému výcviku podle harmonogramu. Odehrává se ve čtyřhodinových blocích, při němž jeden učitel vede dva žáky. Výuka je velmi intenzivní, aby žáci a studenti vše dohnali. Teorie rovněž probíhá podle speciálního rozvrhu.“

Konzultace k maturitním předmětům využívají všichni žáci. „Věřím, že vše dovedeme ke zdárnému konci,“ říká Zdeňka Lovčí.

„Maturanti se budou učit do konce měsíce, třetí učňovské ročníky ještě do prvního týdne v červnu. Výuka je nyní pořádná masáž,“ říká ředitelka s úsměvem. „Naši učitelé se vždy se vším porovnali, musíme předvídat a přizpůsobovat se situaci. Jsme připraveni všechno zvládnout a žáky připravit ke zkouškám.“

I během období, kdy byla kaplická střední škola uzavřená, se v ní pracovalo. Rekonstrukcí procházely pokoje v domově mládeže, učebna výpočetní techniky na obchodní akademii a malovalo se. A již schválenou novinkou je, že kaplická škola od září otevře nový nástavbový obor bezpečnostní služby formou denního i dálkového studia.

„Fungujeme, zájem o konzultace má až 95 procent žáků,“ sdělila také Hana Bůžková, ředitelka českokrumlovského gymnázia, kde letos maturuje 63 studentů.. „Chtějí se hodně dozvědět, konzultačních hodin pro ně máme vypsáno hodně. Skupiny žáků, kterých je většinou méně než patnáct, jsme umístili do velkých učeben, kde je hodně prostoru. Ve třídách mohou být bez roušek, ve všech třídách a na WC je k dispozici dezinfekce, v dolní části budovy na vše dohlíží školník, ale problémy žádné nejsou.“ Také pedagogové gymnázia poctivě učili žáky dálkově. „Musím za to učitele pochválit,“ ocenila Hana Bůžková, „Zpočátku jsme museli on-line výuku různě upravovat, než si to sedlo. Ale máme hezké ohlasy od studentů i rodičů. Zvládáme to, jenom máme obavy, jak to bude vypadat dál, kdy žáci nastoupí do škol. Ministerstvo o tom zatím nic neříká a už bychom s tím potřebovali operovat.“