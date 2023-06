Vzdělávací program na Vltavici by doporučil i ostatním školám. „Stojí to za to, vyzkoušet si praktické věci přímo v terénu a na vodě. Zodpovědnost učitelů na školních výletech je opravdu velká a je dobré vědět, jak přesně zasáhnout a co v krizových chvílích dělat.“

A právě o to jde, nabídnout vzdělávací program zaměřený na poskytování první pomoci, vodní záchranu a činnosti v krizových situacích obecně. „Seznámili jsme je s tím, co vůbec děláme, jaké je naše poslání a jaké plníme úkoly. Představili jsme i naše záchranářské psy, kteří jsou schopni vyhledávat živé tonoucí i utonulé, a předvedli, jak umí zachraňovat např. přitažením paddleboardu. I oni sami si vyzkoušeli, jak se řídí paddleboard a jak s z něho zachraňuje,“ vysvětlil Milan Bukáček. „Trochu foukalo a na vlastní kůži zakusili, co dokáže Lipno. Je dobře, že viděli, co na přehradě dokáže udělat obyčejný vítr, který umí prkno odfouknout pěkně daleko od břehu.“

Kromě vodní záchrany a první pomoci se učitelé procvičili i třeba v topografii. „Připravili jsme pro ně také polní kuchyni, museli si sami naštípat dříví a uvařit si oběd: bramboráky, palačinky, polévku nebo kuřata,“ doplnil Milan Bukáček.

Celý sbor si od velitele vodních záchranářů vysloužil pochvalu. „Překvapilo mě, že jsou tak skvělý tým. Bavilo je to a měli opravdu zájem o věc. Když máte tak dobrou partu lidí, tak to baví i vás a není to ztracený čas,“ uzavřel s tím, že podobné kurzy pořádají i pro další školy nebo pro firmy. „Spalo jich tu přes třicet, dokážeme všem zájemcům poskytnout dostatečné zázemí.“